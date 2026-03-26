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Blu Radio  / Nación  / El ‘regaño’ de la Corte al Estado por abandono a mujer trans migrante con VIH y víctima de trata

El ‘regaño’ de la Corte al Estado por abandono a mujer trans migrante con VIH y víctima de trata

La Corte Constitucional profirió un importante fallo al estudiar el caso de una mujer transgénero venezolana, afrodescendiente, migrante, con VIH y presunta víctima de trata de personas, y concluyó que varias entidades del Estado vulneraron sus derechos al no brindarle atención oportuna.

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