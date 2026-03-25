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Blu Radio  / Nación  / Corte Constitucional cerró la puerta a Bernardo Moreno y mantiene condena por la Yidispolítica

Corte Constitucional cerró la puerta a Bernardo Moreno y mantiene condena por la Yidispolítica

El alto tribunal confirmó que la tutela del exdirector del Dapre, Bernardo Moreno, contra la Corte de Suprema de Justicia, con la que buscaba tumbar su condena de cinco años de cárcel por el escándalo de la Yidispolítica es improcedente.

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