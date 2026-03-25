Corte Constitucional cerró la puerta a Bernardo Moreno y mantiene condena por la Yidispolítica

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió este miércoles para zanjar un asunto que incluso, generó choques entre esa corporación y la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la tutela con la que el exdirector del Dapre durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pretendía tumbar la condena impuesta por la Corte Suprema que fue de 5 años de prisión por el escándalo de la ‘Yidispolítica’.

En ese sentido, en una votación de 8 votos a 0, los magistrados confirmaron las decisiones proferidas por la Sala de Primera Instancia y la Sala de Casación Penal respectivamente contra Bernardo Moreno.



La condena a Bernardo Moreno por escándalo de la ‘Yidispolítica’

En octubre de 2023, la Corte condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.

Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.



El choque entre la Suprema y la Constitucional por la tutela de Bernardo Moreno

En septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia envió una dura carta al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés quien tenía a cargo el estudio de esa tutela, allí, señaló el alto tribunal que era una “afrenta a la independencia judicial” el hecho de que ese despacho haya emitido un auto con una serie de pruebas, entre esas, conceptos por parte de universidades de derecho, dentro de la tutela que presentó Bernardo Moreno.



Con esta decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional quedan en firme las decisiones judiciales proferidas contra el exfuncionario durante el gobierno de Álvaro Uribe.

