Incendios forestales en Mate Gallina, Arauca, amenazan a comunidad indígena Hitnü

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los incendios forestales que se registran en la vereda Mate Gallina han venido expandiéndose en los últimos días, consumiendo amplias zonas de vegetación y generando una emergencia que impacta tanto al ecosistema como a las comunidades que habitan este territorio.

Los incendios, que al parecer habrían sido provocadas por acciones humanas, están “devastando” el ecosistema de la zona, afectando directamente los recursos naturales de los que depende esta comunidad para su subsistencia. La destrucción de la fauna y la flora está impactando la soberanía alimentaria del pueblo Hitnü.

“Se está viendo afectada la soberanía alimentaria e integridad cultural del pueblo Hitnü, puesto que dependen de la caza y la recolección de frutos y alimentos”, alertó la entidad.

Además del daño ambiental, la emergencia ya comienza a tener efectos en la salud de la población. Algunas familias han tenido que trasladar a sus hijos e hijas al hospital de la capital del departamento tras presentar afecciones respiratorias asociadas a la inhalación de humo.



La Defensoría advirtió que esta situación también compromete la integridad de la comunidad indígena.

Ante este panorama, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades ambientales y locales, particularmente a Corporinoquia y a la Alcaldía de Arauca, para que activen de manera inmediata planes de contingencia que permitan contener los incendios, mitigar sus impactos y garantizar la atención oportuna a las comunidades afectadas.