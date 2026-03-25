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Blu Radio  / Nación  / Incendios forestales en Mate Gallina, Arauca, amenazan a comunidad indígena Hitnü

Incendios forestales en Mate Gallina, Arauca, amenazan a comunidad indígena Hitnü

La Defensoría alertó sobre la grave situación que enfrentan comunidades indígenas del pueblo Hitnü en la vereda Mate Gallina, en la ciudad de Arauca, debido a incendios forestales que avanzan sin control y están generando serias afectaciones ambientales y humanitarias.

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