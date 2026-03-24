Caso Miguel Uribe: la justificación de Otty Patiño por no reactivar captura contra ‘Zarco Aldinever’

En diálogo con Mañanas Blu, el Comisionado de Paz, Otty Patiño, ofreció explicaciones sobre la situación jurídica de alias ‘Zarco Aldinever’ y otros cabecillas de la Segunda Marquetalia en relación con el atentado y posterior asesinato del político Miguel Uribe Turbay.

La controversia se centra en el lapso de tiempo durante el cual las órdenes de captura permanecieron suspendidas, a pesar de que el gobierno afirmaba que la mesa de negociación con dicha organización ya se había roto.



La ruptura "de facto" frente a la realidad jurídica

Según Patiño, la mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia terminó oficialmente a finales de 2024. El comisionado argumentó que, al levantarse la mesa, los beneficios jurídicos otorgados a sus miembros dejaron de existir "de facto", aunque la formalidad legal no se hubiera completado de inmediato.

Ante los cuestionamientos sobre por qué la resolución presidencial para suspender la calidad de negociadores solo llegó a la Fiscalía el 9 de julio, un mes después del atentado contra Uribe Turbay, Patiño sostuvo que "la realidad jurídica a veces va un poco atrás de la realidad real".

Miles de colombianos se unen para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay quien falleció este 11 de agosto. Foto: Centro Democrático.

Incertidumbre sobre el mando y firmas "espurias"

Uno de los puntos más complejos en la justificación del gobierno ha sido la confusión interna dentro de la organización armada. Patiño reveló que, tras la ruptura a finales de 2024, existían serias dudas sobre la existencia misma de la Segunda Marquetalia y la capacidad de mando de 'Iván Márquez'.



Mencionó incluso que recibieron documentos con una firma de Márquez que les pareció "espuria", lo que dificultó determinar quién tomaba las decisiones políticas, si Márquez o cabecillas como 'Zarco Aldinever' y 'John 40'.



Divisiones internas y el papel del ‘Zarco Aldinever’

El comisionado aclaró que el Gobierno continuó diálogos con una facción denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero que ‘Zarco Aldinever’ no se unió a este grupo, quedando fuera de los procesos de paz vigentes desde ese momento.

Al ser consultado sobre por qué se le presumió buena fe a un criminal de tal calaña al no reactivar las órdenes de captura preventivamente, Patiño insistió en que para el gobierno la relación ya no existía y que la decisión de apartarse de la mesa fue del grupo armado.



El paradero desconocido del cabecilla

Finalmente, sobre el estado actual de ‘Zarco Aldinever’, Patiño señaló que el gobierno no tiene una confirmación oficial sobre su supuesta muerte en Venezuela, información que ha circulado principalmente a través de medios de comunicación y versiones de la fuerza pública.

Aseguró que, independientemente de si está vivo o muerto, el sujeto ya no era considerado un interlocutor para la paz.

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Escuche aquí la entrevista: