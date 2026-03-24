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Blu Radio  / Nación  / Caso Miguel Uribe: la justificación de Otty Patiño por no reactivar captura contra ‘Zarco Aldinever’

Caso Miguel Uribe: la justificación de Otty Patiño por no reactivar captura contra ‘Zarco Aldinever’

Ante los cuestionamientos sobre por qué la resolución presidencial para suspender la calidad de negociadores solo llegó a la Fiscalía el 9 de julio, un mes después del atentado contra Uribe Turbay, Patiño sostuvo que "la realidad jurídica a veces va un poco atrás de la realidad real".

Gustavo Petro se reunió con el ELN antes de ser elegido, revela Otty Patiño: "Él les creyó"
El comisionado de paz Otty Patiño reveló lo que se gestó entre el ELN y el presidente Petro cuando era candidato.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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