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Blu Radio  / Nación  / Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: avalan orden de captura contra alias ‘Yako’

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: avalan orden de captura contra alias ‘Yako’

Hay una nueva orden de captura en medio de la investigación para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Alias ‘Yako’ habría sido determinante en la conexión entre alias ‘El Viejo’, y alias el ‘Zarco’ Aldinever.

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