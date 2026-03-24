¿Por qué tardaron en quitarle estatus de negociador de Segunda Marquetalia al 'Zarco' Aldinever'?

La confesión ante la justicia de Simeón Pérez, alias 'El Viejo', acusando a alias 'El Zarco Aldinever', uno de los máximos cabecilla de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc creada en Venezuela por alias 'Iván Márquez' luego de traicionar el acuerdo de paz, abre una serie de interrogantes que deben ser respondidos por el Gobierno Nacional.

En febrero de este año, alias 'El Viejo' reveló ante la Fiscalía que las disidencias de las Farc ofrecieron mil millones de pesos para ejecutar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pero además confirmó que se reunió directamente con José Aldinever Sierra Sabogal en zona rural de Cúcuta, antes de avanzar en el plan criminal con Kendry Téllez alias 'Yako', quien era el enlace en Bogotá de la Segunda Marquetalia.

Tras conocerse esta declaración, revelada por la revista Semana, se desató una nueva y dura controversia política porque mientras desde el Centro Democrático responsabiliza al presidente Petro de haber instigado el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el jefe de Estado se defendió asegurando sin mostrar pruebas, que la Segunda Marquetalia fue contratada por la que él llama la Junta Directiva del Narcotráfico para cometer ese crimen y agregó que en ese momento ya no se adelantaba un proceso de paz con esa disidencia.

Armando Novoa, jefe negociador de paz del gobierno también apoya esa tesis, indicando que desde noviembre de 2024, el ejecutivo no adelantaba negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia tras una carta de 'Iván Márquez' enviada desde Venezuela, que llevó a la división de esa disidencia en tres facciones distintas, dos de las cuales siguen en la mesa de diálogos.



Lo que no responde el gobierno es por qué si desde noviembre de 2024 no había negociaciones con la Segunda Marquetalia, esperó exactamente nueve meses para quitarle el privilegio de ser miembro negociador de paz al 'Zarco Aldinever', quien ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay sin ser perseguido por el Estado, con las órdenes de captura en su contra suspendidas.

Existen dos resoluciones de la Fiscalía que confirman esta situación: la 00139 del 12 de abril de 2024, que suspendió las órdenes de captura contra el Zarco Aldinever y la 00210 del 17 de julio de 2025, un mes y diez días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, reactivando las órdenes de captura en contra del criminal que es el segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia.