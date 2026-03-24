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Blu Radio  / Opinión  / ¿Por qué tardaron en quitarle estatus de negociador de Segunda Marquetalia al 'Zarco' Aldinever'?

¿Por qué tardaron en quitarle estatus de negociador de Segunda Marquetalia al 'Zarco' Aldinever'?

Armando Novoa, jefe negociador de paz del gobierno también apoya esa tesis, indicando que desde noviembre de 2024, el ejecutivo no adelantaba negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia tras una carta de 'Iván Márquez' enviada desde Venezuela, que llevó a la división de esa disidencia en tres facciones distintas.

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