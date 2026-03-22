Gobierno no tiene negoción con la Segunda Marquetalia: Oficina del Comisionado de paz

Por medio de su cuenta de X, la Oficina del Comisionado de Paz aseguró que, “desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia”, que recordemos es una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.

Señaló que, si bien es cierto que el 24 de junio de 2024, el Gobierno nacional instaló una mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, en Caracas, Venezuela, ese proceso se rompió en noviembre de ese año por un mensaje enviado por el propio Márquez.

A partir de ahí, algunas estructuras dentro de la misma disidencia decidieron apartarse y seguir dialogando por su cuenta bajo otro nombre, mientras que la Segunda Marquetalia como tal dejó de tener interlocución con el Ejecutivo.

Es por esto por lo que hoy el Gobierno insiste en que, con esa organización en específico, ya no hay ningún proceso de negociación vigente.



Sin embargo, es importante destacar que el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del decreto 203 del 2025 solamente le suspendió la condición de miembro representante negociador a José Manuel Sierra Sabogal, alias “el Zarco Aldinever”, presunto autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el 9 de julio de 2025, es decir, un mes y dos días después del atentado contra el senador Uribe Turbay.



¿En qué va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La investigación por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue avanzando y suma un nuevo punto clave. Un juez de control de garantías avaló la orden de captura contra Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, señalado como pieza fundamental en la estructura que habría coordinado el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Yako’, quien es un presunto integrante de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, habría cumplido un rol determinante como enlace entre los autores materiales y los posibles determinadores del crimen.

Eso debido a que las autoridades lo buscan desde hace varias semanas, pues sería la pieza clave que conectó a alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, con alias ‘El Zarco Aldinever’, José Manuel Sierra Sabogal, uno de los cabecillas de esa estructura armada ilegal y quien habría ordenado el atentado contra el senador.