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Blu Radio  / Nación  / Gobierno no tiene negoción con la Segunda Marquetalia: Oficina del Comisionado de paz

Gobierno no tiene negoción con la Segunda Marquetalia: Oficina del Comisionado de paz

Aunque el Ejecutivo inició un proceso de negociación con esta estructura a mediados del 2024, tan solo unos meses después el proceso se rompió.

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