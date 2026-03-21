Segunda Marquetalia sería responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según alias 'El Viejo'

La revista Semana reveló las declaraciones de alias ‘El Viejo’, Simeón Pérez Marroquín, quien habría asegurado que la orden de atentar contra el exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay vendría de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc. El testimonio habría sido entregado a la Fiscalía el 9 de febrero, pero solo hasta ahora fue divulgado por el medio.

Según su versión, la orden directa la habría dado alias el ‘Zarco’ Aldinever, uno de los hombres clave de esa estructura liderada por Iván Márquez. Además, se habrían ofrecido mil millones de pesos por el asesinato y otros 600 millones para sobornos o evitar filtraciones.

‘El Viejo’ explicó que la operación habría sido coordinada por Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, quien lo contactó meses antes y le indicó que se trataba de una orden “de los de arriba” que debía cumplirse “sí o sí”. También habría sido quien lo puso en contacto con el ‘Zarco’, en un encuentro en la frontera con Venezuela, donde se habría definido la cadena de mando y las comunicaciones a través de ‘Yako’.

Tiempo después, lo habrían vuelto a contactar para concretar el plan, sin que inicialmente supiera quién era el objetivo. Según el testimonio revelado por Semana, habría recibido instrucciones de acudir a una dirección sin mayores detalles. Fue en una intervención en Bosa cuando se habría enterado de que se trataba de Miguel Uribe y habría podido identificar su esquema de seguridad.



De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Costeño’, o ‘Chipi’, habría sido el encargado de reclutar al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay. En ese proceso, ‘Yako’ también habría articulado el contacto entre los implicados. El testimonio señala que el atentado se habría planeado inicialmente en Villa Amalia, pero fue cancelado porque el candidato no asistió.

El día del ataque, la operación se habría ejecutado en el parque El Golfito, en Modelia. Katherine Martínez, la mujer de 19 años condenada por su participación en el magnicidio, habría sido la encargada de entregar el arma al menor. Minutos antes, ‘El Viejo’ habría sostenido una videollamada con ella, ‘Chipi’ y el menor de edad, en la que discutieron detalles del arma.

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto Foto: Facebook Miguel Uribe

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“Me pregunta algo del arma; yo le dije que no tenía que hacerle nada porque no tenía seguro y la pistola tenía un sistema de ráfaga que se le modificó de la original. ‘Chipi’ me dice que por esa ráfaga se le puede soltar de la mano al chino que iba a disparar. Me dice que la va a poner tiro a tiro. Le digo que lo haga como quiera, pero que lo haga, y me desconecté de la videollamada”, había afirmado ‘El Viejo’ a la Fiscalía, de acuerdo con Semana.

Tras el atentado, ‘Chipi’ lo habría llamado para confirmar que “ya fue”. “Al rato me marcó ‘Chipi’ y me dijo: ‘Listo, ya fue’, pero en el momento que él me llama no me muestra a la china; ‘Chipi’ iba como agitado y nos desconectamos. De ahí para allá no sabemos nada”, habría declarado ‘El Viejo’. Días después, al conocer las capturas por las noticias, el hombre habría destruido su celular para evitar ser rastreado.

El testimonio también indica que, tras el ataque, ‘Yako’ se habría puesto bravo porque la víctima no murió. Incluso, le habría dicho que el pago sólo se concretaría cuando el senador falleciera. Posteriormente, al ser identificados por cámaras de seguridad, los altos mandos habrían ordenado sacar a Katherine de Bogotá con la aparente intención de ocultarla, aunque, según el relato, el verdadero objetivo habría sido asesinarla. Sin embargo, fue capturada el 14 de junio cuando se dirigía a Florencia, Caquetá.

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Finalmente, ‘El Viejo’ habría reconocido que perteneció a la Segunda Marquetalia y que participó en el plan pese a no querer ejecutar el crimen, asegurando que su vida estaba en riesgo. También habría afirmado que aceptó por la promesa de un ascenso dentro de la organización.