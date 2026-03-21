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Blu Radio  / Nación  / Segunda Marquetalia sería responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según alias 'El Viejo'

Segunda Marquetalia sería responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según alias 'El Viejo'

La declaración habría sido dada por alias ‘El Viejo’, quien fue condenado a 22 años de cárcel, luego de aceptar su responsabilidad en la organización del crimen contra el senador

Condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Carlos Eduardo Mora fue condenado por el magnicidio de Miguel Uribe.
Foto: Senado y captura de audiencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

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