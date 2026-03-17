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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Menores secuestradas por las disidencias de 'Calarcá' fueron liberadas en El Bagre, Antioquia

Menores secuestradas por las disidencias de 'Calarcá' fueron liberadas en El Bagre, Antioquia

Las dos adolescentes fueron entregadas a una misión humanitaria de la Cruz Roja.

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