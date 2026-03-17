Menores secuestradas por las disidencias de 'Calarcá' fueron liberadas en El Bagre, Antioquia

En el sexto día de cautiverio se conoció la noticia que tanta anhelada el país y es que las dos menores de edad que fueron retenidas por las disidencias de alias 'Calarcá' están nuevamente en libertad luego de que fueran entregadas a una misión humanitaria en zona rural del municipio de El Bagre.

Hay que recordar que las adolescentes de 14 y 15 años fueron secuestradas por el Frente 4 de las disidencias de alias 'Calarcá' en el corregimiento de Puerto López, en donde hubo una incursión armada del grupo ilegal que terminó con la retención de las jóvenes.

En medio de los enfrentamientos contra integrantes del Clan del Golfo, donde fallecieron dos personas, las menores de edad fueron llevadas hasta destino conocido, encendiendo las alarmas de las autoridades departamentales que inmediatamente exigieron su liberación.

La zozobra se apoderó de la comunidad del Bajo Cauca antioqueño que en el tercer día de secuestro conoció un video donde las dos adolescentes daban pruebas de vida, a la vez que se mostraba una voluntad cercana de dejarlas en libertad, hecho que terminó pasando este 17 de marzo.



Lo que se ha conocido hasta el momento es que las dos jóvenes fueron entregadas a la Cruz Roja, quienes avanzan bajo protocolos internacionales verifican el estado de salud de las menores de edad que serán llevadas en las próximas horas hasta donde se encuentran sus familias.