Disidencias de alias ‘Calarcá’ ordenó a Primo Gay reactivar frente quinto en Antioquia

El Ejército Nacional confirmó que alias 'Primo Gay’ pretende reactivar el Frente 5 con el fin de tener más brazos armados en el departamento de Antioquia. Las autoridades confirmaron que fueron incautados explosivos y bandera de esa estructura en San Andrés de Cuerquia.

Lejos de amilanarse por los operativos que la Fuerza Pública ha lanzado en su contra, alias 'Primo Gay' pretende reactivar en el departamento de Antioquia el temido Frente 5 que dejó de operar hace cerca de una década y que hoy estaría cerca de regresar a las armas de la mano de este temido delincuente.

La información la confirmó la Séptima División del Ejército Nacional que a través de cuenta de X dio a conocer los resultados de un operativo que permitió la incautación de varios elementos alusivos al Frente 5 en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Lo que se ha podido conocer es que el procedimiento se hizo en la vereda El Cántaro en donde las tropas del Batallón de Infantería Atanasio Girardot ubicaron un depósito ilegal con cuatro canecas con grandes sustancias de explosivos, 40 detonadores, pólvora negra y varias banderas del Frente 5.



Ante esta información hay que recordar que el Frente 5 fue fundado en 1974 y estuvo en armas por casi 40 años, cuando en 2016 dejó de existir y comenzaron a rendir cuentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz por delitos como el desplazamiento forzado, abortos forzosos o robo de ganado.

Hay que mencionar que el Frente 5 operaba bajo el Bloque José María Córdoba en la subregión del Urabá antioqueño y chocoano en donde se le atribuye graves delitos el asesinato de líderes sociales, reclutamiento de menores o asesinatos múltiples en Carepa o Bojayá.

Por ahora y ante la confirmación de las peligrosas intenciones de alias 'Primo Gay', cabecilla del Frente 36 y uno de los hombres de confianza de alias 'Calarcá', el Ejército Nacional aseguró que las operaciones continuarán con el fin de neutralizar el objetivo del peligroso delincuente.