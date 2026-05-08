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Blu Radio  / Judicial  / Alias ‘Pocho’, trasladado a cárcel de Girón tras parranda vallenata en Itagüí

Alias ‘Pocho’, trasladado a cárcel de Girón tras parranda vallenata en Itagüí

Desde el Ministerio de Justicia se confirmó que, por ahora, no se tienen en consideración otros traslados desde esa cárcel.

Fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí
Fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí
Foto: suministrada por concejal Claudia Carrasquilla
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Fue trasladado desde la Cárcel de Itagüí hacia la Cárcel de Girón, Santander, Paulo Andrés Torres, alias ‘Pocho’, por la parranda vallenata que tuvo lugar en ese penal el pasado 8 de abril y en la que participó el cantante Nelson Velásquez.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, comunicó que, por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Inpec, se trasladó desde la cárcel y penitenciaría La Paz, con sede Itagüí, al Establecimiento Carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en la parranda vallenata que desató una enorme polémica en la Cárcel de Itagüí en el pabellón de varios cabecillas voceros de la paz total.

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Asimismo, el jefe de la cartera de justicia confirmó que, por ahora, no se tienen en consideración otros traslados desde ese penal. Y es que la magnitud del escándalo fue tal que 13 funcionarios del Inpec y el director de la Cárcel de Itagüí están bajo la mira de la Procuraduría.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Suministrada.

Todo comenzó el 8 de abril en el pabellón 1 de la cárcel La Paz, donde se realizó una ‘megafiesta’ en la que habrían participado los cabecillas de la paz urbana que negocian con el Gobierno nacional, entre ellos alias 'Douglas', 'Lindolfo', 'Tom', 'Carlos Pesebre', 'El Indio', 'Vallejo', entre otros.

La Procuraduría General de la Nación en su momento abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, cuando se hizo la rumba.

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