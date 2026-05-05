“Pura bulla”: alcalde Federico Gutiérrez por no traslado de cabecillas de Itagüí a Bogotá

A propósito de la vinculación del director de la cárcel de Itagüí a la investigación por la polémica parranda vallenata, el alcalde de Federico Gutiérrez calificó como “pura bulla” el anuncio del presidente Gustavo Petro de trasladar a Bogotá a los voceros de paz urbana involucrados en ese acto. El ministro de Justicia ya había indicado que avanzaban investigaciones para identificarlos

Pese a las actuaciones disciplinarias de entidades como el Inpec y la misma Procuraduría General frente a posibles responsables de la polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril, a casi un mes siguen los cuestionamientos frente a la ejecución de una de las acciones más esperadas: el traslado de los reclusos involucrados en el hecho.

Así quedó en evidencia la situación tras recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó de “bulla” el anuncio del presidente de Gustavo Petro de trasladar a centros de reclusión de Bogotá a delegados de la mesa de paz urbana que estuvieron implicados en la fiesta con comida, mujeres, licor e incluso amenizada por el reconocido cantante de vallenato, Nelson Velásquez.

“Pura bulla. Mire, usted le parece normal que en una cárcel de máxima seguridad hubieran podido hacer lo que hicieron o lo que han hecho? Han ordenado delitos desde allá. Dijeron traslados para tratar de calmar la cosa. Ya estamos viendo quiénes son los que mandan. Mandan desde la cárcel, no manda el Gobierno”, insistió Federico Gutiérrez.



Frente a este tipo de cuestionamientos provenientes también de otros sectores de la opinión pública, días atrás el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aclaró que a pesar de la directriz presidencial, todo el proceso estaba a cargo del Inpec.

Por un lado avanzaban las investigaciones para determinar con claridad quiénes fueron los participantes de la fiesta, pero por otro están todos los estudios y consideraciones que se deben contemplar, según el alto funcionario del Gobierno nacional, para definir dichos traslados.

“Estos temas son complejos, eso no se puede hacer de ser de un día para otro. Están involucrados temas de seguridad, temas de preservar la mesa de negociación, temas de no afectar la convivencia en otras eh en otros centros carcelarios. Así que una cosa son las directrices que en un momento determinado adopta, por ejemplo, el presidente del el Consejo de Ministros y otra es la implementación de las mismas”, dijo.

Publicidad

Sobre la fiesta que ha generado polémica e indignación en esta cárcel de máxima seguridad, con el director Édgar Iván Pérez Ortega ya son 13 los funcionarios investigados por presuntas omisiones a sus funciones al permitir su realización.

Aún no hay claridades por parte del Gobierno nacional frente a la reactivación del espacio sociojurídico a raíz de la crisis que generó este episodio del que habrían participado figuras como alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘El Indio’, ‘Vallejo’, entre otros.