Por cambios de turnos vinculan a director de cárcel de Itagüí a investigación por parranda vallenata

Ya son 13 los funcionarios del Inpec que se les abrió investigación por parte de la Procuraduría, tras fiesta vallenata en pabellón de los cabecillas, voceros de la paz total en la cárcel de Itagüí. Esta vez se vincula al director del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega.

Siguen los ecos por el parrandón de vallenato y música popular que se vivió en el pabellón 1 de la cárcel La Paz, donde habrían participado los cabecillas de la paz urbana que negocian con el Gobierno Nacional, entre ellos alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, el Indio, Vallejo, entre otros.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado traslado a la ciudad de Bogotá, como lo anunció el propio presidente Gustavo Petro el pasado 13 de abril, cumpliendose 22 días sin hacerse efectivo, quien sí avanza en las investigaciones es la Procuraduría.

El ente de control, anunció este lunes que ya son 13 los funcionarios del Inpec que están siendo investigados por las irregularidades que se vivieron en la fiesta del 8 de abril, que contó con artistas como Nelson Velasquez, el ingreso de mujeres, alcohol, comida y estupefacientes. Pero además, lujos que se han identificado en las celdas de los cabecillas de las estructuras criminales, como electrodomésticos, celulares y modificaciones.



Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa, cuando se hizo la rumba.

Se busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por el Inpec, lo que sería una falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

Con el director del penal el ente de control precisó que esta decisión disciplinaria, ahora involucra a 13 servidores públicos, se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia.