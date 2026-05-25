Sector industrial de Galapa, Atlántico, sufre millonarias pérdidas por cortes de energía

La crisis por los prolongados cortes de energía en el corredor de la Cordialidad, en el municipio de Galapa y que, según la empresa Air-e, obedecen a averías en la infraestructura eléctrica y sobrecargas en la subestación Cordialidad por el elevado consumo a causa de la intensa ola de calor, mantiene en alerta al sector empresarial del Atlántico.

Solo este fin de semana cerca de mil empresas grandes, medianas y pequeñas que están ubicadas en el sector, tuvieron un corte de energía no programado por más de 18 horas, lo que afectó la productividad de las compañías de dejó paralizados a unos 2.500 trabajadores

“El daño se extendió tanto que se vio limitado en la operación de de todos los parques industriales y de las empresas instaladas en la zona. Entonces, claro, una parada de una planta por X número de tiempo, aunque tenemos suficiencia energética propia y las empresas tienen sus planes de contingencia, efectivamente resulta insostenible cuando los cortes son continuos y prolongados y sin una planificación o una información oportuna. En este momento estamos documentando el impacto en en términos económicos operativos”, detalló Jenny Alexandra Reyes, directora ejecutiva del Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena.

Empresarios aseguran que estos cortes no solo frenan la producción, sino que los lleva a incumplir con despachos nacionales e internacionales y a tener un sobrecostos operativos, debido al uso prolongado de plantas eléctricas de respaldo.



Debido a esta situación el sector empresarial confirmó que este lunes sostendrán una reunión de emergencia con la empresa Air-e para exigir explicaciones sobre las causas de las fallas, establecer medidas de contingencia. Buscan aclarar si los cortes obedecen solo a un racionamiento focalizado en esta zona.