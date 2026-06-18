Procuraduría lidera I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control

La discusión sobre los mecanismos de control del poder en las democracias modernas reunió en Bogotá a representantes de las altas cortes, organismos de control, comunidad internacional, academia y directivos de medios de comunicación. Esta I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control fue convocada por la Procuraduría General de la Nación y tuvo como eje central el análisis de los controles frente al abuso del poder en las democracias contemporáneas.

La agenda inició con una reflexión presentada por el exministro Fernando Cepeda Ulloa. En este espacio también participaron la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata. La conversación fue liderada por Humberto Sierra Porto, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional.

La cumbre también incorporó una mirada internacional sobre las experiencias relacionadas con los mecanismos de control democrático. El panel estuvo encabezado por María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, junto a representantes de la Fundación Konrad Adenauer, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Instituto Republicano Internacional.

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo dedicado al análisis del papel de las instituciones de control en Colombia durante el periodo 2022-2026. Allí participaron el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo.



Durante su intervención, el procurador destacó la importancia de preservar la institucionalidad democrática y el funcionamiento de los organismos encargados de garantizar la vigilancia y el equilibrio del poder público. "Estamos en una democracia y la vamos a seguir defendiendo (...) las elecciones pasarán, pero las instituciones se quedan y los organismos de control estamos presentes, vamos a seguir adelante. Acá en Colombia lo único que no puede dejar de existir es la Paz Electoral", recalcó Eljach Pacheco.

Por otra parte, el procurador hizo énfasis en "el daño que viene haciendo la desinformación, el mal uso del espectro electromagnético a través de la señal digital y de las redes sociales", y agregó que "no podemos agarrarnos a puños o balazos porque otro piensa de manera distinta y tampoco estar metiéndole miedo a la gente porque apoya un candidato diferente".

En el mismo panel se registraron voces tan importantes del escenario político como la del Registrador Nacional, Hernán Penagos, quien destacó la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento de los procesos electorales y la del Contralor General, Carlos Rodríguez, quien llamó a mantener un debate público respetuoso y pidió que las autoridades den ejemplo mediante actuaciones basadas en el rigor institucional.

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En su intervención final, el procurador Gregorio Eljach reiteró que los procesos electorales desarrollados en Colombia durante los últimos años se han llevado a cabo dentro de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico y resaltó la importancia de preservar la confianza en las instituciones.

La I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control se proyecta como un espacio de intercambio permanente entre actores nacionales e internacionales comprometidos con la defensa de los principios democráticos del país.