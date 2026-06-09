“Nombramiento de Quintero fue un tiro al pie”: Carlos Carrillo sobre campaña de Iván Cepeda

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Carlos Carrillo aseguró que uno de los mayores errores estratégicos de la campaña presidencial de Iván Cepeda fue el nombramiento de Daniel Quintero por parte del Gobierno nacional. Según dijo, la decisión terminó alejando votantes en Antioquia y afectó el desempeño electoral del candidato del progresismo en una de las regiones con mayor peso en las urnas.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Carrillo afirmó que el Pacto Histórico "le debe una disculpa al pueblo antioqueño" por esa designación y sostuvo que la llegada del exalcalde de Medellín a la Superintendencia de Salud, a pocas semanas de las elecciones, tuvo un alto costo político.

"El nombramiento de Daniel Quintero Calle a un mes de las elecciones fue básicamente un tiro en el pie para la campaña", aseguró.

El exfuncionario sostuvo que Antioquia fue determinante en el resultado de la primera vuelta y señaló que la diferencia registrada en ese departamento terminó inclinando la balanza a favor del rival de Cepeda.



"En Antioquia nos sacan casi 30 puntos. Si usted quita Antioquia de los resultados, el ganador de las elecciones es Iván Cepeda. Así de dramático es esto, así de profundo es el error", afirmó.

Carrillo cuestionó a Quintero

Aunque aclaró que cualquier persona tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, Carrillo lanzó fuertes críticas contra Daniel Quintero y las personas cercanas a su administración.

"En mi fuero más interno creo que Daniel Quintero es un ampón", manifestó, al señalar que el exalcalde tiene explicaciones pendientes frente a hechos que, según él, han sido objeto de investigaciones relacionadas con la UNGRD.

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También cuestionó la presencia de personas cercanas a Quintero en diferentes estructuras del poder público y afirmó que quienes hoy enfrentan procesos judiciales han pasado por distintos partidos políticos.

"Es un error estratégico gigantesco darle la Superintendencia de Salud a esos señores presuntamente ampones, con todas las investigaciones que tienen", dijo.

Defendió a Iván Cepeda y pidió separar al candidato del Gobierno

Pese a sus críticas a decisiones adoptadas durante el actual Gobierno, Carrillo reiteró su respaldo a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial y sostuvo que el senador no debe ser evaluado únicamente como una extensión de la administración Petro.

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"El candidato no es Gustavo Petro. El candidato se llama Iván Cepeda", afirmó.

Según explicó, Cepeda representa un liderazgo distinto dentro del progresismo, con capacidad de construir consensos y tender puentes con sectores que históricamente han estado alejados de la izquierda.

Renunció para participar en campaña

Carrillo también defendió su decisión de dejar el cargo en la UNGRD tras la sanción impuesta por la Procuraduría, la cual calificó como una decisión política.

El exdirector aseguró que la suspensión se convirtió en una "mordaza" para impedirle intervenir en el debate público y confirmó que ahora dedicará sus esfuerzos a promover la candidatura de Iván Cepeda.