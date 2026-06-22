"Colombia tiene un sistema electoral robusto y trazable": registrador Penagos tras elecciones

Tras la reciente jornada de votación de segunda vuelta, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, calificó el proceso como un éxito técnico y operativo, destacando la velocidad y transparencia de los resultados. En medio de un clima de tensiones políticas, el funcionario defendió la institucionalidad frente a las dudas planteadas sobre el software y la seguridad de los datos.

Un sistema "robusto y trazable"

En diálogo con Mañanas Blu, Penagos subrayó que la jornada electoral demostró la capacidad del país para manejar procesos complejos. Según el registrador, “se ha demostrado que Colombia tiene un sistema electoral altamente eficiente, robusto, trazable, con garantías y con seguridad”.

Destacó que más de 26,3 millones de personas ejercieron su derecho al voto, marcando uno de los desafíos más grandes en la historia reciente del país.

El éxito del proceso, según el funcionario, se debió a la agilidad de los jurados y a la posibilidad de que los testigos electorales verificaran cada paso: “Los testigos de los partidos tuvieron la oportunidad de tomar fotografía del acta electoral desde la mesa de votación para que la compararan con el preconteo y con las actas que nosotros publicamos”.



Elecciones presidenciales 2026 AFP

Respuesta a las teorías de vulneración del software

Frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre supuestas fallas en el "candado hash" y la estampilla de tiempo, Penagos fue enfático en que todas las garantías fueron otorgadas. “El candado al contrario, lo hemos reforzado para garantizar la seguridad de toda la información de la Registraduría y las auditorías”

Explicó que las líneas de tiempo están claramente definidas en los archivos descargables para las campañas, los cuales muestran fecha, hora y minuto de cada registro.

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Sobre las afirmaciones de una posible vulneración de servidores por parte de actores externos, el registrador se mostró ajeno a tales versiones: “No tengo nada que me pueda dar a pensar situaciones de esa naturaleza. Lo que le puedo asegurar es que el sistema electoral hoy está aprobado”.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

El papel de los jueces y la transparencia física

Una de las aclaraciones más importantes del registrador fue la distinción entre el preconteo y el escrutinio final. Penagos recordó que la Registraduría no cuenta los votos ni declara al ganador. “Ese escrutinio que hoy está en 2992 comisiones escrutadoras en toda Colombia se hace con documentos físicos los traídos desde la mesa de votación”.

Para dar tranquilidad a quienes dudan de los datos digitales, el funcionario instó a confiar en lo tangible: “Si no confían en esos documentos que hemos digitalizado, entonces confíen en las fotos que le tomaron sus testigos electorales y si tampoco confían en eso, confíen en las actas físicas que están en esas comisiones”.

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Escuche aquí la entrevista: