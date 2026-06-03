Misión de la UE le responde a Gustavo Petro: “No hemos constatado ninguna irregularidad”

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea salió al paso de las dudas planteadas por el presidente Gustavo Petro sobre los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Desde Bogotá, el jefe de la misión, José Antonio de Gabriel, aseguró que los observadores internacionales no encontraron evidencias de irregularidades en el proceso electoral y destacó la transparencia con la que se desarrollaron las votaciones.

Durante una charla en Mañanas Blu con Néstor Morales este miércoles 3 de junio, el representante europeo defendió el trabajo realizado por la Registraduría Nacional y señaló que la verificación adelantada por la misión confirmó la coincidencia entre los datos registrados en las mesas de votación y los resultados divulgados oficialmente. Su declaración más contundente fue una respuesta directa a las denuncias que han circulado en los últimos días: “No hemos constatado ninguna irregularidad”.

Misión de la Unión Europea respalda resultados de la primera vuelta

De Gabriel explicó que la observación internacional no se limitó únicamente a la jornada electoral, sino que incluyó el seguimiento de toda la campaña presidencial y de las etapas previas al proceso de votación.



Según indicó, los observadores encontraron una elección “extremadamente bien organizada, transparente” y con una participación ciudadana destacada. Además, resaltó que la publicación de los resultados se realizó con rapidez y que toda la documentación electoral estuvo disponible para partidos políticos, testigos y ciudadanos.

Frente a los señalamientos sobre un supuesto desfase de más de 800.000 registros electorales, mencionados por el presidente Petro, el jefe de la misión fue enfático al señalar que no hallaron evidencia que respaldara esa tesis.

“Nuestros resultados fueron idénticos, absolutamente compatibles”, afirmó, al explicar que la misión realizó una amplia muestra aleatoria de formularios E-14 para comparar los datos de las mesas con los resultados oficiales.

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Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

Observadores destacan transparencia del sistema electoral colombiano

El representante europeo subrayó que el sistema cuenta con múltiples mecanismos de control y verificación. Recordó que en cada mesa estuvieron presentes jurados, testigos de campañas y ciudadanos, mientras que los escrutinios han sido supervisados por jueces, notarios y registradores.

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En ese sentido, aseguró que la transparencia del proceso permitió comprobar que los resultados reflejan fielmente la voluntad expresada por los votantes en las urnas.

“Todo comprobable”, resumió De Gabriel al referirse al acceso que tuvieron las campañas y los observadores a la información electoral.

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Ninguno de los dos candidatos ha puesto en entredicho los resultados”

Otro de los puntos destacados por el jefe de la misión fue que los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial aceptaron los resultados conocidos hasta ahora.

“Ninguno de los dos candidatos ha puesto en entredicho los resultados”, señaló, al recordar que los protagonistas principales de una elección son tanto los ciudadanos como quienes participan directamente en la contienda.

Finalmente, De Gabriel aprovechó para hacer un reconocimiento a la cultura democrática del país. Destacó el papel de la Registraduría, los organismos de control, los medios de comunicación y las organizaciones de observación electoral.

“La democracia forma parte de su propia identidad”, afirmó al referirse a Colombia, país en el que la misión europea permanecerá hasta mediados de julio para acompañar también la segunda vuelta presidencial.