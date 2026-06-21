Hernán Penagos garantiza seguridad en las mesas: "Las diferencias se resuelven en elecciones"

El registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos, entregó un balance previo al inicio de la jornada electoral de este domingo 21 de junio de 2026 y aseguró que el proceso avanza con normalidad en la mayoría del país. Según explicó, los puestos y mesas de votación están listos para recibir a los ciudadanos, con acompañamiento de la fuerza pública y los equipos de la Registraduría.

Penagos señaló que solo se presentó un incidente en Nachí, Antioquia, donde una lancha que transportaba delegados de la Registraduría tuvo una falla mecánica y terminó incendiándose. Sin embargo, aclaró que todos los funcionarios están bien y que ya se buscaba otro medio de transporte para garantizar la instalación del puesto de votación.

Registraduría garantiza seguridad en las mesas y seguimiento al conteo

El registrador señaló que para esta jornada estarán habilitadas 122.000 mesas de votación en todo el país, con cerca de 150.000 jurados desplegados para recibir a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar.



Además, explicó que las campañas cuentan con testigos electorales en cada mesa, quienes podrán verificar el proceso y tomar fotografías del acta electoral antes de su publicación oficial.

“Esas imágenes las pueden comparar fácilmente con las que nosotros publicamos después de las 4 de la tarde y con eso tengan absoluta tranquilidad de los datos del E14”, explicó Penagos.

El funcionario también recordó que las urnas cerrarán a las 4:00 de la tarde y que no habrá excepciones para quienes aún estén haciendo fila. “A las 4 de la tarde se cierran las urnas, independientemente de que haya gente dentro de los puestos de votación”, afirmó.

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Frente al tiempo para conocer los resultados, Penagos indicó que la Registraduría espera tener una tendencia clara aproximadamente dos horas después del cierre de las votaciones, aunque aclaró que el proceso oficial continúa con el escrutinio.

También respondió a las dudas sobre la seguridad del software electoral y aseguró que las auditorías internacionales han respaldado los sistemas utilizados por la entidad.

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“La auditoría internacional ha expedido (...) un informe donde se da cuenta de que todos los sistemas de información de la Registraduría tienen trazabilidad, confiabilidad y seguridad”, aseguró.

Sobre los cuestionamientos relacionados con los formularios E14, Penagos explicó que el proceso electoral colombiano se basa en las actas físicas y no únicamente en los archivos digitales.

Finalmente, el registrador hizo un llamado a la ciudadanía para participar de manera tranquila y respetuosa. “Colombia es un estado democrático y las diferencias políticas se resuelven con eso, con elecciones de manera pacífica”, concluyó.