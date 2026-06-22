Discurso de Abelardo De La Espriella: anunció una nueva era y prometió gobernar para todos

El presidente electo Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso tras conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial. Desde Barranquilla, aseguró que gobernará para todos los colombianos, defendió la Constitución de 1991, prometió recuperar la seguridad y lanzó mensajes al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella celebra su victoria y habla de una “nueva historia” para Colombia

Luego de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, Abelardo De La Espriella se dirigió a sus seguidores desde Barranquilla para asumir públicamente su condición de presidente electo de Colombia.

Acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, De La Espriella agradeció el respaldo recibido en las urnas y afirmó que la victoria representa una decisión colectiva de los colombianos para cambiar el rumbo del país.

Durante los primeros minutos de su intervención sostuvo que el triunfo no pertenece a una persona, un partido o una región específica, sino a toda la nación. Asimismo, destacó la participación ciudadana en las elecciones y afirmó que comienza una nueva etapa para el país.



“Esta victoria pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, manifestó el mandatario electo.

Defensa de la Constitución y llamado a la unidad nacional

Uno de los principales ejes del discurso estuvo centrado en la institucionalidad. De La Espriella reafirmó su compromiso con la Constitución Política de 1991 y aseguró que ejercerá la Presidencia respetando las normas democráticas y la separación de poderes.

El presidente electo señaló que gobernará tanto para quienes respaldaron su candidatura como para quienes optaron por otras alternativas políticas. En ese sentido, insistió en que no habrá persecuciones ni retaliaciones contra sus opositores.

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También recordó que el artículo 188 de la Constitución establece que el presidente simboliza la unidad nacional, razón por la cual asumirá ese compromiso como una de las bases de su administración.

“Seré el presidente de todos los colombianos”, afirmó durante su intervención.

Seguridad, lucha contra el crimen y respaldo a las Fuerzas Armadas

Otro de los temas centrales fue la seguridad. De La Espriella aseguró que su gobierno priorizará la recuperación de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

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En ese contexto, lanzó un mensaje directo contra organizaciones criminales, grupos armados ilegales, narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas. Según dijo, durante su administración no existirán zonas vedadas para la acción estatal.

El presidente electo también prometió fortalecer el trabajo de las Fuerzas Militares y de Policía, a cuyos integrantes agradeció por su labor. “A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, los respaldará y los protegerá”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la paz debe construirse sobre la base de la justicia y aseguró que la lucha contra la criminalidad será una prioridad de su mandato.

Relación con el Congreso y las altas cortes

Durante su intervención, De La Espriella destacó que es un hombre formado en las leyes y reiteró que respetará la independencia de las ramas del poder público.

En ese sentido, indicó que buscará mantener una relación institucional con el Congreso de la República, las altas cortes, alcaldes y gobernadores.

Según explicó, aspira a que el Legislativo pueda ejercer sus funciones sin presiones del Ejecutivo y que la rama judicial mantenga plena autonomía en sus decisiones.

El mandatario electo aseguró que su administración será “absolutamente democrática” y garante de la libertad y la institucionalidad.

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Mensajes a Gustavo Petro e Iván Cepeda

Uno de los momentos más destacados del discurso ocurrió cuando se refirió al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda.

De La Espriella les pidió respetar los resultados electorales y abstenerse, según sus palabras, de promover escenarios de confrontación después de la jornada electoral.

El presidente electo afirmó que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas debe ser acatada y sostuvo que no habrá una “tercera vuelta en las calles”.

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También aseguró que Iván Cepeda contará con todas las garantías para ejercer la oposición dentro del marco constitucional y legal.

Además, solicitó a los observadores internacionales divulgar sus informes sobre el proceso electoral y destacó la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas.

Política exterior y reconstrucción del país

En materia internacional, De La Espriella manifestó que Colombia buscará fortalecer las relaciones con los países que, según dijo, respetan la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

Igualmente, sostuvo que su gobierno tendrá como objetivos recuperar la seguridad, combatir la corrupción, fortalecer el sistema de salud y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

Reconoció que recibirá un país con importantes desafíos económicos y sociales, por lo que advirtió que la recuperación nacional requerirá esfuerzo, disciplina y perseverancia.

“Esta noche no termina una campaña; comienza una misión histórica”, afirmó el presidente electo.

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Un cierre con llamados a la reconciliación

En la parte final de su discurso, Abelardo De La Espriella convocó a los colombianos a trabajar conjuntamente en la construcción de una sola nación, independientemente de sus diferencias políticas.

El presidente electo hizo un llamado a jóvenes, empresarios, trabajadores, campesinos, mujeres, miembros de la Fuerza Pública y colombianos residentes en el exterior para participar en la construcción de lo que denominó la “Patria Milagro”.

Asimismo, agradeció a su equipo de campaña, a los voluntarios, a la Registraduría Nacional y a quienes participaron en la organización de las elecciones.