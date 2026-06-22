La "manada del tigre" rugió para celebrar el resultado de Abelardo De La Espriella

Con ruidosas caravanas en Barranquilla y otras ciudades de Colombia, los seguidores del candidato Abelardo De La Espriella salieron a las calles para celebrar su ajustado triunfo por menos de un punto porcentual en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según el conteo preliminar.

El propio De La Espriella invitó a sus seguidores, a quienes llama "la manada del tigre", a sumarse en Barranquilla a la "Caravana de la Esperanza", que debe terminar en la Ventana al Mundo, un símbolo turístico de esta ciudad, capital del departamento del Atlántico, en la que votó y donde se espera que de un discurso ante sus seguidores.

Sin embargo, antes de la invitación del candidato, sus electores, vestidos con la camiseta de la selección nacional de fútbol, salieron a las calles con banderas de Colombia, vuvuzelas y algarabía, como si se tratara de un partido del Mundial de Fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Entrada la noche, el candidato y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, vestidos con la camiseta amarilla, llegaron a la Ventana al Mundo a bordo de un vehículo blindado semejante al papamóvil desde el que saludaron con las manos en alto a la multitud que lo esperaba frente una tarima presidida por una pantalla gigante con la imagen de De la Espriella haciendo el saludo militar y la frase "Firme por la patria", que identificó su campaña.



Rumbo a la ventana del mundo en Barranquilla.



¡Gracias a los casi 13 millones de colombianos que creyeron en la Patria Milagro!



Este es el nuevo rumbo que asume el país de la mano de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/C0bm55uDNv — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 22, 2026

Entre los asistentes la mayoría son jóvenes y los miembros de la "manada del tigre" que han llegado al lugar desde diferentes puntos de Barranquilla en automóviles, motocicletas o incluso a pie.

"Estoy contento porque valió la pena cada esfuerzo, cada reunión y cada conversación con los amigos", dijo emocionado a EFE José Caballero, quien con su esposa llegó hasta el lugar para hacer parte del festejo.

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En la celebración no faltaron los tambores, las luces de bengala ni las comparsas espontáneas propias del Carnaval de Barranquilla.

Mientras esperaban la llegada de De la Espriella para que diera su discurso, sus seguidores coreaban su nombre y entonaban canciones que durante la campaña se convirtieron en símbolos de identidad.

Camila Becerra, quien está de visita en Barranquilla, expresó que aunque no pudo votar porque está inscrita en Bucaramanga, capital de Santander, sentía que ella también aportó al triunfo porque invitó a todos sus amigos a votar por El Tigre.

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"Yo también tengo derecho a festejar porque también hice campaña", expresó.

#EnDesarrollo “Hoy ha cesado la horrible noche, para darle paso a la luz que nos depara este pueblo próspero, seguro, alegre y lleno de esperanza. Cohesionados como un solo pueblo, esta será la patria de todos los colombianos, de todas las religiones, la patria de todas las… pic.twitter.com/Qq6TJPJYjF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 22, 2026

El preludio a la llegada de De la Espriella fueron los juegos pirotécnicos qué hicieron de la noche un espectáculo multicolor que desde la multitud era observado como reflejo del triunfo que aún tendrá que ser ratificado por el escrutinio ya que la ventaja en las urnas fue de solo 0,96 puntos porcentuales con el 99,98 % de las mesas contadas de manera preliminar.

"Tigre qué ruge y muerde, tigre que nada teme, tigre que deja huella, Abelardo De la Espriella", coreaba la multitud sin descanso en Barranquilla, mientras saltaba imitando a las barras de los equipos de fútbol en los estadios.