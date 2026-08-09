Epa Colombia rompe el silencio tras ser trasladada a cárcel de Ibagué por orden de De La Espriella

Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, se pronunció a través de sus redes sociales luego de ser trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena que le fue impuesta por los hechos ocurridos en 2019.

La empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que dejó ver el difícil momento que atraviesa tras el cambio de centro de reclusión. “Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo”, escribió.

En la misma publicación, Barrera Rojas hizo referencia a su confianza en Dios y pidió fortaleza para afrontar la situación. “Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones”, manifestó, antes de agregar que espera que todo termine pronto.

“Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto”, señaló la influenciadora, quien cerró su mensaje con una frase de esperanza: “Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.



#ATENTOS 🚨 La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', se pronunció en sus redes sociales tras el sorpresivo traslado de cárcel ordenado desde la Escuela de Carabineros en Bogotá hacia el complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué.… pic.twitter.com/Efqd942J2Z — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 8, 2026

Epa Colombia fue trasladada a una cárcel de Ibagué

El traslado de la empresaria se produjo en las últimas horas, luego de que se conociera la decisión de las autoridades penitenciarias de cambiar su lugar de reclusión. Barrera Rojas se encontraba anteriormente en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, después de haber pasado por el centro penitenciario femenino El Buen Pastor.

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La medida se dio en el marco de las primeras decisiones adoptadas por la nueva administración nacional en materia carcelaria y puso fin a la permanencia de Epa Colombia en la sede policial de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada, la decisión estuvo relacionada con reportes e investigaciones sobre presuntas irregularidades y posibles faltas a los reglamentos penitenciarios durante su permanencia en ese lugar.

Antes de que se concretara el traslado también se conoció un video publicado por Noticias Caracol, en el que la influenciadora aparecía con ropa deportiva de color naranja y negro. En esa grabación manifestó sentirse víctima de una persecución y aseguró que estaba siendo “minimizada, discriminada y humillada”.

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La condena que cumple la empresaria

La situación judicial de Epa Colombia se remonta a 2019, cuando fue involucrada en actos de vandalismo contra TransMilenio. Desde entonces, el caso marcó un giro en la vida de la influenciadora, quien años atrás había alcanzado reconocimiento nacional gracias a un video viral en el que apoyaba a la Selección Colombia.

Posteriormente, Barrera Rojas consolidó una carrera como influenciadora y empresaria en el sector de la belleza, particularmente por la comercialización de productos para el cuidado del cabello, entre ellos sus reconocidas keratinas.

Actualmente cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno.

Su defensa, encabezada por la abogada Wendy Herrera, había solicitado alternativas para el cumplimiento de la condena, entre ellas la posibilidad de que la empresaria permaneciera bajo detención domiciliaria. No obstante, según la información suministrada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en enero y no concedió los beneficios solicitados.

Con el reciente traslado, Epa Colombia continuará cumpliendo su pena en el pabellón femenino del centro carcelario ubicado en la capital del Tolima, mientras su mensaje publicado en redes sociales refleja la postura de la empresaria frente al difícil momento que atraviesa.