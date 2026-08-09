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Blu Radio  / Política  / César Pachón pide al ministro de Agricultura retractarse por denuncias sobre contratos de la ADR

César Pachón pide al ministro de Agricultura retractarse por denuncias sobre contratos de la ADR

La polémica surgió por una resolución que habilitó el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo, cuando se habrían firmado contratos por 260 mil millones de pesos.

César Pachón pide al ministro de Agricultura retractarse por denuncias
César Pachón pide al ministro de Agricultura retractarse por denuncias
X: @CesarPachonAgro
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Crece la controversia entre el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, y el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por la firma de varios contratos que habrían quedado en trámite durante los últimos días del Gobierno Petro. Ahora, Pachón le está pidiendo a Dangond que se retracte de las acusaciones en su contra.

La discusión comenzó luego de que el ministro Dangond denunciara que la Agencia de Desarrollo Rural habría expedido, el pasado 6 de agosto, una resolución para habilitar de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo. Según el jefe de la cartera de Agricultura, durante esa jornada se habrían firmado varios contratos que superarían los $260.000 millones y que, incluso, pudieron haberse suscrito mediante teletrabajo.

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Ante estos señalamientos, César Pachón le pidió al ministro Dangond que se retractara. Pero el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural también ha respondido a otras personas que han cuestionado su actuación y les ha exigido retirar sus acusaciones. Entre quienes han recibido estos llamados está el representante Daniel Briceño, quien dijo que Pachón “debía ser declarado insubsistente de forma inmediata” e incluso lo llamó “sinvergüenza”.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los dirigentes del Pacto Histórico, aunque habló sobre la presunción de inocencia del implicado, afirmó que “progresistas con actos así borran los logros del Gobierno”. Además de pedirle que se retractara, Pachón le respondió que “no se le dispara a un compañero por la espalda”, en referencia a que ambos pertenecen al mismo sector político.

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Los cuestionamientos están relacionados con tres contratos que, según las denuncias del ministro de Agricultura, superarían los $260.000 millones. Uno, por $70.000 millones, estaría destinado a una planta de sacrificio porcino; otro, por $190.000 millones, se habría realizado en convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y un tercero, por $30.000 millones, tendría como destino el departamento de Casanare.

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