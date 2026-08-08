Centro Democrático propone devolver presupuesto de Petro para que De la Espriella lo ajuste

La bancada del Centro Democrático le solicitó al Congreso, por medio de una proposición, que se devuelva el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027.

Es importante recordar que este proyecto fue presentado por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“La devolución se fundamenta en que, una vez revisado el proyecto, el mensaje presupuestal y sus anexos, se advierte la necesidad de corregir y sustentar suficientemente, entre otros, los siguientes aspectos: la programación incorpora ingresos contingentes por $30,2 billones, cuya materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales. Se requiere precisar su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o recaudo inferior al previsto”, señala la proposición.

Lo que busca el Centro Democrático es que el Gobierno de Abelardo De La Espriella haga las revisiones y evaluaciones pertinentes y vuelva a presentar el proyecto.



Centro Democrático será partido de Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: AFP y Centro Democrático

“Las comisiones concluyen que el proyecto, en su estado actual, requiere enmiendas y soportes adicionales para acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los principios de planificación, anualidad, universalidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal”, señala el documento del Centro Democrático.

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Recordemos que el exministro de Hacienda del Gobierno Petro, Germán Ávila, radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación por $575,7 billones, lo que equivale al 27 % del Producto Interno Bruto.

De acuerdo con el articulado, el Gobierno estima que los ingresos del Presupuesto General de la Nación ascenderán a $545,5 billones. De ese total, $309,8 billones provendrían de ingresos corrientes, entre ellos los impuestos, mientras que $181,2 billones corresponderían a recursos de capital.

Mientras los ingresos suman $545,5 billones, el Gobierno solicita autorización para ejecutar gastos por $575,7 billones, lo que deja una brecha cercana a los $30,2 billones entre ambos cálculos.

