Andrés Felipe Velásquez será el director de la DIAN durante el gobierno de Abelardo De La Espriella

Andrés Felipe Velásquez será el encargado de dirigir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El nuevo director de la DIAN llegará a la entidad en medio de la intención del Gobierno de presentar una nueva reforma tributaria, con la que busca modificar el sistema fiscal del país, entre otros aspectos, para eliminar el impuesto al patrimonio, iniciativa que hace parte de las prioridades económicas planteadas por el nuevo mandatario de los colombianos.

¿Quién es Andrés Felipe Velásquez?

Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con una maestría en Fiscalidad Internacional y es especialista en Derecho Tributario.



En su trayectoria profesional se ha desempeñado como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y como docente en las universidades del Rosario y Sergio Arboleda.

También es socio fundador de Velásquez Osorio Abogados, firma desde la que ha trabajado en asuntos relacionados con derecho tributario y fiscalidad.

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Con su nombramiento, estará al frente de una entidad que tiene bajo su responsabilidad la administración de los impuestos nacionales, así como el control de las operaciones aduaneras en Colombia.

Su llegada completa la conformación del equipo económico que estará bajo la conducción del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Además de Velásquez en la DIAN, el Ministerio de Hacienda estará acompañado por Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico; Andrés Quevedo Caro, viceministro general; César Arias, director de Crédito Público y Marcela Numa, directora de Presupuesto.