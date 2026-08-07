Gobierno De La Espriella anuncia reforma tributaria para eliminar el impuesto al patrimonio

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso una reforma tributaria que, entre otras cosas, propondrá eliminar el impuesto al patrimonio.

“No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, dijo.

Durante su discurso de posesión, el presidente aseguró que se trata de una reforma estructural al sistema tributario, con la que busca simplificar el esquema de impuestos, combatir la evasión y generar mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo. El mandatario señaló que esta iniciativa hará parte de las primeras medidas para ordenar las finanzas del país.

De La Espriella aseguró que recibe una economía afectada por un crecimiento del gasto público y un aumento del endeudamiento, por lo que planteó la austeridad como uno de los primeros objetivos de su administración. Sin embargo, aclaró que los recortes no afectarán a los sectores más vulnerables.



“La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, afirmó, al tiempo que prometió preservar los programas destinados a esta población.

Abelardo Cantón Militar Pichincha Foto: Blu Radio

En materia tributaria, el presidente anunció que la reforma tendrá como uno de sus principales objetivos reducir la complejidad del sistema y enfrentar la evasión.

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“Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”, sostuvo.

El mandatario también aseguró que su Gobierno buscará recuperar la confianza de los empresarios y convertir a Colombia nuevamente en un destino atractivo para la inversión. En ese sentido, afirmó que se impulsarán condiciones para aumentar la producción, las exportaciones y la generación de empleo. También se refirió a los trabajadores informales, a quienes prometió facilitar el acceso a la formalidad, al crédito y a nuevas oportunidades económicas.

Otro de los puntos centrales de su discurso económico estuvo relacionado con la independencia del Banco de la República. De La Espriella aseguró que respetará la autonomía de la institución y señaló que su equipo económico tendrá la tarea de recuperar el prestigio del país ante los mercados internacionales.

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Además de la reforma tributaria, De La Espriella anunció medidas para fortalecer el sector energético y recuperar a Ecopetrol, incluyendo una política de mayor exploración y producción de hidrocarburos y la autorización del “fracking responsable y sostenible” bajo estándares técnicos y ambientales.