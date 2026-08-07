Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026

Caribeña Noche es uno de los juegos de chance tradicionales en Colombia y realiza sorteos de manera frecuente para miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Número ganador de Caribeña Noche hoy 7 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 7 de agosto de 2026 es el: 1946 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.



Número ganador: 1946

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 946

La quinta: 8

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.



Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y participar con montos de hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

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El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: a certar las cuatro cifras en cualquier orden.

certar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifras.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

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Los jugadores pueden elegir el valor de su apuesta de acuerdo con sus preferencias:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

