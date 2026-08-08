Resultado de MiLoto anoche 7 de agosto de 2026: números ganadores sorteo 585 y nuevo acumulado

Los resultados oficiales de MiLoto correspondientes al viernes 7 de agosto de 2026 ya fueron informados por el Operador Nacional de Juegos. En el sorteo número 585, la modalidad de juego entregó recursos entre miles de apostadores en las categorías de dos, tres y cuatro aciertos. Sin embargo, al no registrarse boletos ganadores para la categoría principal, el monto acumulado del premio mayor aumentó para la siguiente jornada.

Números ganadores del sorteo 585 de MiLoto

Los números seleccionados en el sorteo 585 del viernes 7 de agosto de 2026 fueron:

04 - 18 - 24 - 25 - 34

Según el reporte, el acumulado inicial dispuesto para la jugada principal de esta fecha ascendía a la suma de $450 millones. Al no presentarse un tiquete con las cinco cifras acertadas, dicho valor ascendió a la cifra de $500 millones para el sorteo posterior.



Tabla oficial con la combinación ganadora 04, 18, 24, 25 y 34 correspondiente al sorteo 585 de MiLoto del viernes 7 de agosto de 2026. La imagen detalla el desglose de premios por número de aciertos, el total de ganadores y el nuevo acumulado de 500 millones de pesos.

Distribución de premios y ganadores de MiLoto

El informe oficial del sorteo 585 detalló el comportamiento global de las categorías de aciertos y los valores liquidados para cada rango de ganadores:

Publicidad

Categorial de 5 aciertos

Ganadores: 0



0 Premio total: $0



Categorial de 4 aciertos

Ganadores: 14



14 Premio por ganador: $1.062.150



$1.062.150 Premio total distribuido: $14.870.100



Categorial de 3 aciertos

Ganadores: 638



638 Premio por ganador: $41.050



$41.050 Premio total distribuido: $26.189.900



Categorial de 2 aciertos

Ganadores: 6.957



6.957 Premio por ganador: $4.000



$4.000 Premio total distribuido: $27.828.000



En el balance consolidado de la jornada del 7 de agosto de 2026, el sorteo registró un total de 7.609 ganadores entre todas las categorías secundarias de premiación, los cuales sumaron un valor global entregado de $68.888.000.

Funcionamiento del juego y cobro de tiquetes

MiLoto es una mecánica de juego de suerte y azar autorizada en Colombia en la que los participantes seleccionan una combinación de cinco números en un rango del 1 al 39. El plan de premios prevé retribuciones monetarias escalonadas a partir de los dos aciertos alcanzados sobre las balotas oficiales extraídas en cada sorteo.

Para la reclamación de los incentivos, los apostadores deben presentar el tiquete original en los puntos de venta autorizados o gestionar el cobro mediante la plataforma web del operador si la apuesta fue efectuada de manera digital. Los valores correspondientes a premios menores pueden cobrarse de forma directa en las redes comerciales del juego, mientras que los montos de mayor cuantía deben ser tramitados bajo los requerimientos de identificación y documentación previstos por la normativa vigente para juegos de suerte y azar.

Publicidad

Con el valor no adjudicado en la última jornada, el nuevo acumulado de MiLoto para el siguiente sorteo quedó fijado en $500 millones.