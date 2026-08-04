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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Consulte los números ganadores de MiLoto del sorteo de este martes 4 de agosto de 2026 y conozca cómo quedó el premio acumulado para la próxima jornada.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

MiLoto realizó el sorteo número 0583 de este martes 4 de agosto de 2026, en el que miles de jugadores participaron con la expectativa de acertar la combinación de cinco números y quedarse con el premio mayor.

Tras el sorteo, el operador oficial dará a conocer la combinación ganadora, el reporte de premiación por categorías y el número de apostadores que obtuvieron premios en esta jornada.

Números ganadores de MiLoto de hoy martes 4 de agosto de 2026

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este martes 4 e agosto de 2026 es la siguiente:

Ganadores y premios de MiLoto

Además de la combinación ganadora, el operador oficial publicará el balance de premiación con el número de ganadores registrados en cada categoría de aciertos, desde dos hasta cinco números.

En esta nota se actualizará el reporte oficial con el total de ganadores y los valores entregados en cada nivel de premiación una vez la información sea confirmada.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes 3 de agosto de 2026, MiLoto ofrece un premio acumulado de $300 millones.

En este juego, los participantes deben acertar una combinación de cinco números para obtener el premio mayor. También existen premios para quienes logren dos, tres o cuatro aciertos, según el plan oficial de premios.

Si el premio principal no encuentra un ganador, el acumulado continúa aumentando para el siguiente sorteo. Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar sus tiquetes a través de los canales oficiales del operador antes de iniciar el proceso de reclamación de cualquier premio.

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