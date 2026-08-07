Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 7 de agosto de 2026

El Super Astro Luna es una modalidad de chance que combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con uno de los doce signos del zodiaco. Para obtener el premio mayor, el apostador debe acertar tanto el número como el signo zodiacal sorteado.

Número ganador del Super Astro Luna hoy 7 de agosto de 2026

El número ganador del Super Astro Luna de este viernes 7 de agosto de 2026 es el: 9911 y el signo zodiacal es: Virgo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.



Número ganador: 9911

Dos últimas cifras: 11

Tres últimas cifras: 911

Signo zodiacal: Virgo

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días. De lunes a viernes juega a las 10:40 p. m.; los sábados a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.



Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y participar con montos de hasta $10.000.

¿Cómo se juega el chance Super Astro Luna?

Participar en este juego es sencillo y consta de los siguientes pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999.

Seleccionar uno de los doce signos zodiacales.

Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede jugar el mismo número con la modalidad "Todos los Signos", que incluye los doce signos del zodiaco.

Realizar la apuesta. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna?

El juego ofrece diferentes valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

Los apostadores pueden participar en Super Astro Luna a través de los puntos de venta autorizados disponibles en diferentes regiones del país.

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¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio

