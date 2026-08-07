Presidente De La Espriella homenajea a Miguel Uribe Turbay: "Colombia nunca te va a olvidar"

Durante su discurso de posesión presidencial desde el Cantón Militar de Pichincha, Abelardo De La Espriella rindió un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, a los 39 años, después de permanecer hospitalizado durante semanas tras el atentado que sufrió en Bogotá. El nuevo mandatario recordó al dirigente político como un “mártir” de la campaña electoral y aseguró que su memoria permanecerá en el país.

El homenaje ocurrió cuando De La Espriella hacía referencia a la violencia política que ha marcado diferentes episodios de la historia de Colombia. En ese momento, el presidente señaló que ninguna reivindicación política o ideológica puede justificar que un colombiano ataque con armas a otro y sostuvo que el país volvió a vivir esa tragedia durante la campaña electortal.

“Lo volvimos a sufrir durante la campaña que condujo a la victoria marcada por el sacrificio de un mártir”, afirmó De La Espriella antes de dedicar unas palabras directamente a la memoria de Uribe Turbay. El mandatario recordó así al senador, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio del 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, mientras realizaba actividades relacionadas con su campaña.

"Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que, gracias a Dios, hoy termina. Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo. Colombia nunca te va a olvidar", dijo el presidente.



Vale recordar que Uribe Turbay permaneció hospitalizado desde el ataque y enfrentó múltiples complicaciones médicas. En la madrugada de ese lunes, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó sobre su fallecimiento, luego de que una hemorragia en el sistema nervioso central agravara su estado de salud. Dos días antes, el centro médico había reportado que el senador había requerido nuevas intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, además de reiniciar la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular.

Miguel Uribe Turbay. Foto: archivo Blu Radio.

El homenaje a Miguel Uribe Turbay se produjo en uno de los primeros momentos del discurso presidencial de De La Espriella, quien también habló sobre la necesidad de recuperar la seguridad y combatir a las organizaciones criminales.