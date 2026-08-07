De La Espriella proclama el inicio "de la recuperación del orden" en primer discurso como presidente

El ya posesionado presidente Abelardo De La Espriella, aseguró este viernes que ha llegado para "cerrar un largo capítulo de resignación nacional", al pronunciar su discurso de investidura en el Cantón Militar Pichincha, de la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.

"Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", expresó el nuevo mandatario en el discurso que los invitados a su acto de investidura siguen desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo.

En ese sentido, proclamó el inicio "de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad" en Colombia tras asumir como presidente con la promesa de doblegar a los grupos narcotraficantes.

El mandatario de 48 años, aliado de Estados Unidos, aseguró que en su gobierno no habrá "espacio para maniobras que afecten contra la estabilidad de la nación", durante su primer discurso en una guarnición militar frente a miles de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

