"No pensemos en el dinero para la sepultura": el llamado de Arturo Calle al empresariado

Antes de que Abelardo De La Espriella se posesione como presidente de Colombia, el empresario Arturo Calle, fundador de la reconocida marca de moda que lleva su nombre, habló sobre el nuevo Gobierno, el papel que jugará al frente del Comité de Sabios que asesorará al mandatario electo, y reveló detalles del traje que Arturo Calle diseñó para la ceremonia de posesión.

"Era un país secuestrado totalmente", con esta frase Calle no escondió su balance sobre el gobierno saliente del ahora expresidente Gustavo Petro y llamó a que el empresariado colombiano asuma un rol activo en la nueva etapa.

"Tenemos un excelente gobierno, pues tenemos un compromiso muy grande, todo no se lo podemos dejar al nuevo gobierno. El empresariado colombiano debe estar invirtiendo en lo social, pero tenemos una gran sociedad, unos grandes empresarios que sí lo van a hacer".

Sobre cómo operará el comité que liderará, anunciado por De La Espriella el pasado 27 de julio como una instancia consultiva ad honorem para analizar los desafíos estratégicos del país, Calle explicó: "Primero hay que hablar con el presidente, él nos citará lo más seguro a Barranquilla para ver cuáles van a ser los programas".



Consultado sobre si espera un cambio real en la relación entre el empresariado y el Gobierno Nacional, Calle respondió sin titubeos: "Total, es un gobierno que escucha y el empresariado cien por ciento lo vamos a apoyar, indudablemente".

El empresario relacionó ese respaldo con lo que describió como una recuperación patrimonial del sector.

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Este país estaba perdiendo el empresariado más del 50 por ciento de su patrimonio, lo volvió a recuperar. Parte de eso que recuperó, inviértanlo en lo social, y sé que lo vamos a hacer. Yo personalmente voy a estar procurando que eso se lleve a cabo, y mi fundación también lo va a hacer, indudablemente".

Al preguntársele por los problemas más urgentes que debe resolver el país, Calle enumeró: "Salud, educación, vivienda, deporte, indudablemente, parte de alimentación". Y agregó un llamado específico en materia fiscal:

"Yo diría que un control de los impuestos, donde el Estado le diga al contribuyente: impuestos justos, contribuyentes justos, no más evasión de IVA ni de renta. ¿Por qué? Porque el país necesita de esos recursos".

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El empresario cerró esa reflexión con un mensaje sobre el propósito del capital: "No podemos pensar en que el dinero solo sirva para la sepultura, sino que le sirva al país en general".