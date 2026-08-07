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Blu Radio  / Nación  / EEUU presentará propuesta de paquete de apoyo de USD 1.000 millones a Gobierno De La Espriella

EEUU presentará propuesta de paquete de apoyo de USD 1.000 millones a Gobierno De La Espriella

Este anuncio del Gobierno es un respaldo para el nuevo presidente De La Espriella, quien tiene como bandera la seguridad y lucha contra el narcotráfico.

EEUU presentará propuesta de paquete de apoyo de USD 1.000 millones a Gobierno De La Espriella
EEUU presentará propuesta de paquete de apoyo de USD 1.000 millones a Gobierno De La Espriella
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

El Gobierno de Estados Unidos presentará una propuesta de paquete de apoyo de USD 1.000 millones al Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien se posesionó este 7 de agosto en Cali.

En el anuncio también se puede intuir que se revisará los aranceles que Estados Unidos le impuso a Colombia en la administración de Gustavo Petro.

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La información fue entregada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló que la iniciativa deberá ser presentada ante el Congreso estadounidense y posteriormente surtir el proceso de aprobación correspondiente. De acuerdo con el periodista Juan Camilo Merlano, el paquete de seguridad llevaría la cooperación entre ambos países a niveles que no se veían desde la época del Plan Colombia.

Uno de los principales objetivos de la propuesta será fortalecer la cooperación en seguridad para combatir las redes transnacionales de narcoterrorismo y el tráfico de drogas ilícitas. El Gobierno estadounidense también contempla profundizar el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países y avanzar en la identificación y combate de organizaciones consideradas terroristas.

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Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP.

El segundo eje anunciado por Washington está relacionado con las oportunidades económicas. Para ello, Estados Unidos plantea poner en marcha un “diálogo bilateral para la prosperidad”, que tendría como propósito contribuir a la estabilización de la economía colombiana. Entre las áreas mencionadas aparecen mayores inversiones en minerales críticos y generación de energía, además del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas de sectores como el agro, las manufacturas y los servicios tecnológicos.

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La propuesta también contempla modernizar las capacidades y la infraestructura digital de Colombia, explorar conversaciones relacionadas con el desarrollo de energía nuclear y ampliar los paquetes de asistencia humanitaria.

Así, el paquete de USD 1.000 millones se perfila como uno de los primeros anuncios de la administración de Donald Trump frente al nuevo Gobierno colombiano y como una señal de acercamiento entre Washington y De La Espriella. La iniciativa, sin embargo, todavía no constituye una ayuda aprobada, pues deberá avanzar por el proceso correspondiente ante el Congreso de Estados Unidos.

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