“Aranceles son por tensión Petro–Trump; esperamos vientos positivos con cambio de gobierno”: AmCham

La imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a parte de las exportaciones colombianas responde a las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y Washington, según afirmó la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. No obstante, aseguró que existe optimismo frente a la relación bilateral una vez se posesione el nuevo gobierno el próximo 7 de agosto.

Lacouture explicó que el impacto de la medida no es igual para todos los productos. Señaló que, según el análisis que adelanta AmCham, más del 73 % de las exportaciones colombianas mantienen un arancel de 0 %, entre ellas café, banano, aguacate, piña, mango y productos derivados del cacao. En cambio, sectores como flores frescas, confecciones, textiles y algunos productos de confitería quedaron gravados con un arancel del 12,5 %.

La dirigente gremial aseguró que el principal reto no son únicamente los aranceles, sino los mayores costos que enfrentan los exportadores por factores como el transporte, la energía y los costos laborales. Por ello, sostuvo que el próximo gobierno deberá trabajar en mejorar la competitividad y avanzar en una negociación con Estados Unidos.

Este contexto en el que estamos de los aranceles es por las discusiones y las tensiones que ha tenido el presidente Gustavo Petro con Estados Unidos Dijo en Mañanas Blu.

Lacouture añadió que el levantamiento de los aranceles no será inmediato, pues dependerá de negociaciones y del cumplimiento de los requerimientos planteados por Estados Unidos, entre ellos fortalecer los mecanismos de trazabilidad sobre productos provenientes de terceros países. Sin embargo, afirmó que espera "vientos a favor" con el cambio de Gobierno.



Analdex advierte impacto en las exportaciones

Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, indicó que el nuevo arancel afectará aproximadamente el 30 % de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, especialmente flores y tilapia, mientras productos como café, banano, aguacate, petróleo y oro continúan exentos.



Díaz sostuvo que Colombia pudo haber evitado parte de la medida con un decreto que prohibiera expresamente el ingreso de productos provenientes de países con trabajo forzado y aseguró que el próximo gobierno tendría margen para negociar una reducción de los aranceles, aunque Estados Unidos planteará exigencias comerciales durante ese proceso.