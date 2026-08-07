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Voraz incendio en el cerro de Cristo Rey, en Cali: evacúan viviendas en zona de riesgo

Más de 100 personas trabajan intensamente para controlar las llamas. El operativo incluye cuatro máquinas, tres carrotanques, seis camionetas, una unidad de rescate y dos ambulancias.

incendio en cerro de Cristo Rey en Cali.jpg
Incendio en cerro de Cristo Rey en Cali.
Fotos: tomadas de redes, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Un incendio forestal de gran magnitud ocurrió en la vía a Cristo Rey en Cali en horas de la tarde de este viernes 7 de agosto. En la ciudad, al mismo tiempo, se llevaba a cabo la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.

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Según las autoridades, habitantes de esa zona de Cali aseguraron que las llamas se extendieron y ya están cerca de viviendas y establecimientos comerciales. Desde que se conoció la emergencia, los Bomberos están intentando controlar el incendio forestal, que se extiende por la falda del cerro de Cristo Rey.

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La comunidad también manifestó que el fuego está cerca de varios establecimientos ubicados en la vía que conduce al monumento y avanza por la montaña, siendo visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el más reciente reporte, 31 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali trabajan en dos frentes para controlar las llamas, con el apoyo de dos brigadas forestales.

Los sectores bajo de El Mameyal y alto de Cristo Rey son los puntos en que se concentra la mayor parte del incendio. Las labores continúan con el objetivo de evitar que el fuego se propague hacia más áreas de vegetación.

Por lo cual, más de 100 personas, trabajan intensamente para controlar las llamas. El operativo incluye cuatro máquinas, tres carrotanques, seis camionetas, una unidad de rescate y dos ambulancias.

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Además, autoridades solicitaron apoyo aéreo a la Gobernación del Valle y se están evacuando las infraestructuras cercanas por la presencia de humo.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad de Cali levantó la restricción por decreto del día sin carro para las personas que viven en la vía a Cristo Rey, para facilitar la evacuación de las viviendas que están en riesgo por el incendio forestal que se registra en la zona.

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