Gobernación del Valle trasladará $6.000 millones para aliviar crisis financiera de tres hospitales

La Gobernación del Valle del Cauca anunció el traslado de 6.000 millones de pesos para apoyar a los hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal, afectados por la falta de pago de las EPS intervenidas y las deudas acumuladas con el personal de salud.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos buscan aliviar el atraso en el pago de salarios y garantizar la continuidad en la atención a los pacientes. La decisión se conoce luego de que trabajadores de la salud realizaran bloqueos en la vía Panorama para exigir soluciones a la crisis financiera que atraviesan varios hospitales del norte del Valle.

Le puede interesar: Bajan las quejas contra las EPS, pero tres aseguradoras quedan bajo la lupa de la Supersalud

“La idea es que, si ellos están tranquilos, puedan atender muy bien a los pacientes. Eso es lo que buscamos: que los pacientes tengan una atención con calidad, oportunidad y humanización”, afirmó la mandataria.



"Oxígeno" para aliviar crisis financiera

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, quien calificó la medida como un "oxígeno" para el Hospital Departamental Centenario. Sin embargo, advirtió que la situación sigue siendo crítica por la millonaria deuda que mantienen las EPS. Solo Emssanar le adeuda al hospital más de 16.000 millones de pesos.

“Esa inyección de recursos es fundamental para que el Hospital Centenario de Sevilla funcione, pero el llamado es para el Gobierno nacional para avanzar en el saneamiento financiero del sistema.”, aseguró el mandatario.

Publicidad

De acuerdo con la Gobernación, el Valle del Cauca enfrenta actualmente una cartera cercana a 7 billones de pesos, además de la pérdida de 2.400 empleos y el cierre de cerca de 2.000 servicios de salud.