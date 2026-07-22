Trabajadores de la salud realizan bloqueos en el norte del Valle por millonarias deudas de EPS

Trabajadores de la salud anunciaron una jornada de protesta para este miércoles en varios municipios del norte del Valle del Cauca, con la que buscan reclamar el pago de las millonarias deudas que las EPS Emssanar y Coosalud mantienen con hospitales públicos de la región. La movilización podría generar bloqueos y afectaciones a la movilidad en municipios como Zarzal, Roldanillo, Sevilla, Caicedonia y Bugalagrande.

Los manifestantes aseguran que la falta de pago de las obligaciones pendientes ha provocado una grave crisis financiera en las instituciones de salud y advierten que, de no encontrarse una solución, podrían presentarse dificultades para garantizar la continuidad de algunos servicios.

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“El motivo de la movilización es el no pago de las EPS. Se hará una marcha pacífica y haremos taponamiento de la vía. La exigencia es que venga el superintendente de salud, Daniel Quintero o que nos atienda con sus interventores y tengamos solución a esta situación” manifestó Rodolfo Borja, líder del sindicato nacional de la salud y la seguridad social .



Las deudas ascienden a millonarias cifras y la situación también ha afectado directamente a los trabajadores del sector, quienes llevan más de dos meses sin recibir el pago de sus salarios.

“Las deudas con el hospital de Zarzal ascienden a alrededor de 12.000 millones de pesos; en el Hospital Centenario de Sevilla, a cerca de 16.000 millones; en el hospital de Roldanillo, a casi 12.000 millones; en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, a alrededor de 4.000 millones, y en el hospital de Caicedonia, a cerca de 2.000 millones de pesos. Los más afectados son los trabajadores, quienes llevan más de dos meses sin recibir su salario”, añadió el líder sindical.

Ante la jornada de protesta, las autoridades recomendaron a conductores y viajeros mantenerse atentos a la evolución de las movilizaciones, programar sus desplazamientos y tomar vías alternas en caso de que se presenten cierres. Se espera que durante el transcurso del día se conozca el impacto de las manifestaciones sobre la movilidad en el norte del Valle del Cauca.