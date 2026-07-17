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Blu Radio  / Salud  / Hospital Universitario suspende servicios a usuarios de Coosalud por deuda 35.000 millones de pesos

Hospital Universitario suspende servicios a usuarios de Coosalud por deuda 35.000 millones de pesos

Se estima que cerca de 200 afiliados acuden diariamente al Hospital Universitario del Caribe, ubicado en la ciudad de Cartagena.

Hospital Universitario del Caribe.
Hospital Universitario del Caribe.
Foto: suministrada.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Se agudiza la situación para los usuarios de la EPS Coosalud en el departamento de Bolívar. Al reciente anuncio del Hospital Serena del Mar de suspender los servicios a los afiliados de esta EPS se suma ahora el del Hospital Universitario del Caribe, que tampoco recibirá pacientes de Coosalud por la alta cartera morosa que acumula desde hace varios meses.

En su comunicación, el Hospital Universitario del Caribe informó que la medida obedece a que, pese a las diversas gestiones de cobro, no ha tenido una respuesta efectiva por parte de Coosalud.

“La E.S.E. Hospital Universitario del Caribe, centro de referencia de mediana y alta complejidad del departamento de Bolívar, anuncia la suspensión de la atención para los afiliados de Coosalud EPS, soportada en el incumplimiento del pago de obligaciones económicas, pese a las diversas gestiones de cobro por parte de la E.S.E., sin respuesta efectiva de la misma”, señalaron.BLU Radio conoció que la cartera morosa que tiene actualmente Coosalud con el Hospital Universitario del Caribe asciende a 35.000 millones de pesos.

“Esta medida busca proteger la estabilidad financiera de este centro asistencial y garantizar la continuidad de la atención para todos los pacientes”, agregó el hospital.De igual manera, dieron a conocer que mantendrán la prestación de los servicios de urgencias vitales, tal como lo establece la ley, para los usuarios que lleguen a este centro hospitalario.

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Se estima que diariamente el Hospital Universitario del Caribe atiende cerca de 200 personas afiliadas a la EPS Coosalud.

“La prioridad es seguir garantizando un servicio oportuno, humanizado, con calidad y responsable para los pacientes del Distrito de Cartagena, del departamento de Bolívar y de otros departamentos del Caribe que llegan diariamente a la institución”.

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