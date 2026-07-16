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Hospital Serena del Mar en Cartagena suspende servicios a usuarios de tres EPS por falta de pagos

El centro de salud dejará de recibir usuarios de Nueva EPS, Coosalud y Proteger.

Hospital en Cartagena.jpg
Hospital en Cartagena.
Foto: Blu Radio.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

La crisis del sistema de salud sigue poniendo en jaque a millones de pacientes, hospitales y clínicas del país. El Hospital Serena del Mar, uno de los más importantes de la ciudad de Cartagena, anunció la suspensión de los servicios de salud para los usuarios de Coosalud, Nueva EPS y Proteger (antes Cajacopi) por las deudas que acumulan estas EPS con el centro hospitalario.

En una comunicación, el Hospital Serena del Mar señaló que la medida busca garantizar su sostenibilidad y operación: “Lamentamos tener que adoptar esta medida. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte de estas EPS impacta la sostenibilidad de la operación hospitalaria y limita la capacidad institucional para garantizar una atención oportuna, segura y adecuada a la comunidad”, detallaron.

Asimismo, pidieron a los usuarios solicitar orientación a sus respectivas EPS, pues la medida empezó a regir de manera inmediata a partir de este miércoles 15 de julio.

“Para recibir orientación sobre su atención, los usuarios afiliados deberán consultar directamente con su EPS la red de prestadores habilitada y los canales oficiales dispuestos para su orientación”.

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En su comunicación, el hospital de cuarto nivel de complejidad también informó que a los usuarios de estas EPS solo se les brindarán servicios de urgencias vitales, tal como lo establece la ley.

“Seguimos comprometidos con brindar a Cartagena y la región Caribe una atención responsable, sostenible, segura y centrada en el paciente”, indicaron.

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