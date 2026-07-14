Interventor de Nueva EPS pide al próximo Gobierno capitalizar la entidad y descartar su liquidación

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al próximo Gobierno para que priorice la capitalización de la entidad y descarte cualquier posibilidad de liquidarla, al considerar que una EPS con más de 11,4 millones de afiliados debe fortalecerse financieramente y no desaparecer.

Ospina sostuvo que la capitalización debe realizarse con recursos del Gobierno Nacional y con aportes de las cajas de compensación, lo que, según explicó, permitiría fortalecer el portafolio de inversiones de la EPS, mejorar los procesos de pago a los prestadores de servicios de salud y avanzar en la estabilidad financiera de la entidad.

Imagen tomada en la Foscal Internacional. Jorge Iván Ospina interventor Nueva Eps

El interventor afirmó que Nueva EPS “no debe formar parte de la línea de la liquidación” y aseguró que, si no fue liquidada durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, tampoco debería serlo por la próxima administración. En ese sentido, pidió que el nuevo Gobierno garantice recursos para asegurar la continuidad de la atención de millones de usuarios.

Durante su pronunciamiento también respondió a los cuestionamientos sobre el incremento de la deuda de la EPS. Aseguró que no es “lógico ni apropiado” atribuir ese crecimiento a la intervención y calificó esas afirmaciones como “negligentes” y “mentirosas”.



Finalmente, señaló que uno de los retos de la entidad será revisar los contratos con los prestadores de servicios por los altos costos que algunos representan, verificar el cumplimiento de los contratos por capitación y contar con mayor liquidez para mejorar el pago a proveedores y la entrega de medicamentos a los afiliados, un proceso que, según dijo, ha venido mostrando avances.