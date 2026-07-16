Se pronunció clínica de Cartagena donde mujer tuvo un parto en plena calle

Tras la difusión de un video que generó gran indignación y rechazo en todo el país, en el que se ve como una mujer dio a luz en plena calle, a las afueras de la Clínica Crecer, ubicada en el sur de Cartagena, el centro hospitalario se pronunció a través de un comunicado.

Mujer tuvo parto en plena calle en Cartagena. Suministrada.

En la comunicación publicado en sus redes sociales, la clínica señaló que la madre y el bebé “gozan de cabal salud” y que “recibieron desde el momento de su llegada la debida atención”.

De igual forma, indicaron que no cuentan con servicio de urgencias, que su horario de atención es de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y que la madre gestaste llegó al centro hospitalario a las 4:12 de la mañana, y que el parto se presentó de manera inmediata y sorpresiva en la puerta de la institución.



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“Según lo relatado por la paciente, los síntomas del parto iniciaron a las 3:30 de la madrugada, llegaron a las instalaciones del Centro Médico Crecer a las 4:12 de la mañana, dándose el parto de forma sorpresiva e inmediata en la puerta de la institución; a las 4:17 de la madrugada la paciente fue atendida por parte de nuestro personal médico y de enfermería quienes le brindaron la atención necesaria”, detallaron.

En la comunicación, la clínica además informó que “reitera” su compromiso con la “atención humanizada” y la “colaboración con las autoridades para el esclarecemiento de los hechos”.

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No acepto este comunicado: Alcalde Dumek Turbay

Entretanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció luego de la respuesta de la clínica, y fue enfático en que no acepta la comunicación, y que espera que el Departamento Distrital de Salud avance en las investigaciones.

“Y como lo dije ayer: Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”, escribió.

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El mandatario dijo que la Clínica Crecer, como IPS privada, deberá responder por lo sucedido, previa investigación que está en curso.

“Lo tenemos como política de primer orden en nuestra Red de Atención Primaria de la Ese Cartagena de Indias, y y lo reforzamos constantemente en las visitas aleatorias de control y vigilancia que realizamos en las urgencias, clínicas y hospitales de Cartagena”, agregó el alcalde Turbay.