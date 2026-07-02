Cartagena recauda más de 40 toneladas de ayudas para damnificados de Venezuela

Miles de cartageneros siguen mostrando cada día su solidaridad con las familias que lo perdieron todo en Venezuela tras dos terremotos.

En el centro Intégrate, el punto de acopio habilitado por la Alcaldía, en el marco de su campaña ‘Cartagena unida por Venezuela’, se han recaudado más de 40 toneladas de alimentos, productos de aseo e higiene, ropa, entre otros durante una semana.

De acuerdo a María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena, aunque las expectativas eran recaudar unas 5 ó 6 toneladas de ayudas, la solidaridad de cartageneros y venezolanos residentes en la ciudad no ha parado ni un solo día.

“Nosotros teníamos una expectativa de unas cinco o seis toneladas, hacer un envío rápido, pero se nos ha crecido tanto que ahora pues vamos a tener que tener más envíos durante las próximas semanas. Hemos priorizado, no la ayuda inmediata que fue esa primera semana de acontecimientos, sino la ayuda en la segunda y la tercera semana que es donde vemos que va bajando el número de ayuda y la gente necesita más”, explicó.



La funcionaria, además, pidió en enfocar las donaciones en adelante en medicamentos, pañales y elementos de construcción de cascos, entre otros.

“En este momento ya estamos cubiertos con lo que es ropa y agua, por lo tanto no necesitamos más de este tipo de ayuda, pero sí necesitamos medicamentos en especial alcohol, gasa, vendas, necesitamos suero, todo lo que es pañales, tanto para niños como para adulto mayor. Necesitamos artículos de aseo, herramientas como cascos, palas, este tipo de herramientas también sirven mucho para lo que viene de ahora en adelante en esa reconstrucción”, sostuvo.

Las donaciones se recibirán hasta este viernes 3 de Julio en el Centro Intégrate, ubicado en el barrio El Líbano y en la oficina de Gestión Social en el Palacio de La Aduana, en el centro histórico.

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“Les pedimos seguir apoyando esta causa. Estaremos hasta el 3 de julio, que será la fecha final de recibir todas las ayudas. Estamos recibiendo solamente en el Centro Integrate y en la oficina de Gestión Social. Estaremos de 8:00 de la mañana a 4:30 de la de la tarde. Cualquier ayuda, cualquier soporte, nos pueden contactar por las redes sociales, por nuestros correos electrónicos, y pues todos estamos dispuesto para recibirlos de corazón”, agregó la directora de Cooperación Internacional de Cartagena.

Una vez cerrada la jornada de donaciones se realizará el envío a Venezuela.

Ayudas humanitarias priorizadas en Cartagena

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-Metronidazol

-Termómetros

-Salbutamol

-Pantroprazol

-Gasas

-Guantes estériles y no estériles

-Cajas, bolsas y cinta para embalaje

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-Solución salina al 0,9%

-Antibióticos

-Analgésicos en gel

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-Alcohol

-Batas para personal médico y paciente

-Leche en polvo

-Carpas

-Toallas

-Almohadas

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-Colchonetas

-Cobijas, sábanas.

-Iluminación solar y lámparas recargables