¿Cuánto costará reconstruir Venezuela tras el doble terremoto?

El terremoto que golpeó a Venezuela no solo dejó un profundo impacto humanitario, sino que también representa un duro golpe para una economía que ya venía debilitada tras años de crisis. Así lo advirtió en Mañanas Blu 1030, Ángel Alvarado, exdiputado de la Asamblea Nacional y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, quien estimó que las pérdidas materiales podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares, equivalentes a cerca del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

"Imágenes satelitales y cálculos gruesos indican que esta tragedia lamentable puede estar alrededor de nueve puntos del PIB, unos 10.000 millones de dólares. Por supuesto, estos son daños materiales y se pueden contabilizar; los daños humanos son incalculables, infinitos", afirmó Alvarado durante una entrevista en Mañanas Blu.

El economista explicó que, ante la magnitud de la emergencia, Venezuela necesita crear cuanto antes un fondo de reconstrucción. Sin embargo, advirtió que el país continúa sin acceso a importantes recursos internacionales. " Venezuela necesita lo más pronto posible un fondo de reconstrucción que en este momento no existe", señaló.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos. AFP

Alvarado recordó que el país no ha podido acceder a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional ni recuperar el oro venezolano que permanece congelado en el Banco de Inglaterra. En su concepto, la tragedia debería acelerar esos procesos. "Creo que esta es una ocasión para acelerar todo este proceso. Estados Unidos puede asumir un liderazgo importante para avanzar en la dirección de que Venezuela pueda acceder a estos fondos", sostuvo.



El fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas insistió en que esos recursos deberán administrarse con total transparencia y mediante acuerdos entre los diferentes sectores políticos del país. "Este tipo de manejo de crisis requiere acuerdos. La pugna política no ayuda a resolver esto. Hay que colocar en primer lugar a la gente que está sufriendo", afirmó.

Sobre la estrategia para impulsar la recuperación económica, Alvarado aseguró que el principal motor debe seguir siendo el sector energético. Explicó que la producción petrolera atraviesa su mejor momento en los últimos siete años y podría convertirse en la base para financiar la reconstrucción nacional. "El sector más importante en Venezuela es el energético, gas y petróleo. Ese va a ser el pivote sobre el cual descansa la reconstrucción de la economía venezolana", dijo.

Además, subrayó que será indispensable fortalecer el sistema de transmisión eléctrica para aumentar la producción de crudo y, posteriormente, impulsar otros sectores como la construcción, especialmente en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto. No obstante, advirtió que la reconstrucción no debe limitarse a esa región. "La Guaira no es el único estado de Venezuela que está destruido. Toda Venezuela está destruida y creo que hay que priorizar de una manera integral el país", concluyó.

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