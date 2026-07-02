Mueren reconocida reina de belleza y su novio tras los terremotos en Venezuela; los hallaron juntos

Luego de varios días de incertidumbre y de intensas labores de búsqueda, una reconocida reina de belleza y su pareja fueron encontrados sin vida en una de las zonas más afectadas por la emergencia tras los devastadores terremotos en Venezuela, según confirmaron sus familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado 24 de junio, cuando dos sismos de gran magnitud impactaron al país. De acuerdo con el comunicado publicado por sus seres queridos, ambos fueron hallados sin vida en La Guaira, uno de los estados que sufrió graves afectaciones tras el desastre.

La noticia fue confirmada este 29 de junio de 2026 mediante una actualización de la campaña de GoFundMe que la familia había creado para solicitar apoyo durante las labores de búsqueda. En el mensaje agradecieron la solidaridad recibida durante los últimos días y compartieron el desenlace de la historia.

"Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente ambos fueron encontrados sin vida (...) uno al lado del otro, juntos hasta el final", señalaron los familiares en la publicación.



Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro. Foto: Redes sociales

Desde el momento en que se conoció el impacto de los terremotos, familiares, amigos y voluntarios iniciaron una búsqueda con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, el operativo concluyó con el hallazgo de los cuerpos en medio de la devastación que dejó la emergencia.

Según los primeros reportes, la tarde del 24 de junio se registró un terremoto de magnitud 7,2, seguido apenas 39 segundos después por otro de magnitud 7,5. La fuerza de ambos movimientos telúricos provocó severos daños en infraestructura y dejó cientos de personas fallecidas, además de miles de damnificados.

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La familia también explicó que las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos representaron un elevado costo económico, razón por la que decidieron mantener activa la campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios.

En el mismo mensaje revelaron que la tragedia golpeó con fuerza a la familia de José Castro, que también perdió a su padre, su abuela, un tío y una tía como consecuencia de los terremotos. Por ello, reiteraron el llamado a compartir la campaña de apoyo y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas durante los días de angustia.

Tras conocerse la noticia, Miss Grand Internacional publicó un mensaje de condolencias en el que lamentó el fallecimiento de quien representó a la organización como Miss Grand Orlando 2025. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la modelo, sus seres queridos y todas las personas afectadas por el desastre ocurrido en Venezuela.

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Por su parte, Ivana Garcia Modeling Academy también recordó a la joven con un emotivo homenaje, destacando que dejó una huella imborrable entre quienes la conocieron por su elegancia, fortaleza, calidez y la sonrisa que siempre la caracterizó.