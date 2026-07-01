Cinco miembros de una familia cesarense siguen desaparecidos entre los escombros de La Guaira

Bajo los escombros de la torre Caribe OPP 26, en cercanías de la playa Los Cocos en La Guaira, están atrapados cinco integrantes de la familia Padua, oriundos de Bosconia (Cesar) y quienes fueron sacudidos por los terremotos de Venezuela cuando se encontraban en el octavo piso del mencionado edificio donde residían.

Los desaparecidos son Luis Gabriel Padua, su esposa Karina Cassiani, su hija Luzcary, su yerno Jeremy Lozano y su nieta Sara Valentina. De esta familia el único que logró salir con vida durante el derrumbe fue Luis Daniel Padua, el segundo hijo de Luis Gabriel, pues este joven de 18 años se encontraba atendiendo un negocio en el primer piso del edificio cuando todo empezó a desplomarse. A los demás no les dio tiempo de bajar y evacuar.

Aunque consiguió volver con vida a Bosconia, la tragedia es doble para este joven, pues no solo tiene a su familia desaparecida, sino que él tampoco ha podido recibir la atención médica que requiere para las quemaduras que sufrió en las piernas, pues amerita ser remitido desde el hospital de Bosconia hacia un centro de mayor nivel, pero no tiene documentos.

"Como no tiene documentos, se nos dificulta la atención. Estamos necesitando una unidad de quemados para él, pero, como le dije a alguien en el hospital: ¿qué pretenden? Mi sobrino viene de una situación que nadie se esperaba, tampoco puedo ir al edificio derrumbado a buscarle los papeles a él para presentarte una copia de su cédula, porque así no lo pueden atender", contó Yuranis Padua, tía de Luis Daniel.



"Estamos desesperados, no sabemos de sus familias. Él llora porque era su mamá, su papá y no los encontramos", agregó.

Luis Daniel nació en Venezuela cuando su padre emigró a ese país a trabajar. Ahora su angustia pasa por el temor de perder sus extremidades y la desesperación de no saber nada de sus padres, su hermana y demás familiares. Lo único que recuerda es que su papá veía un partido de fútbol y su mamá dormía cuando se desataron los sismos.