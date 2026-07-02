Rescatan con vida a vigilante que sobrevivió más de ocho días bajo escombros en Venezuela

Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante que permaneció atrapado durante más de ocho días bajo los escombros de una caseta de seguridad tras el terremoto en Venezuela, fue rescatado con vida en una operación que ha generado conmoción y esperanza entre los equipos de emergencia y la comunidad.

El rescate se produjo luego de intensas labores de búsqueda desarrolladas por los organismos de socorro, que no cesaron en sus esfuerzos para localizar posibles sobrevivientes entre las estructuras colapsadas por el fuerte sismo. La extracción del hombre fue considerada una de las más complejas de la emergencia.

De acuerdo con la información conocida, Hernán Alberto Gil Flores permaneció con vida durante más de una semana bajo los escombros, soportando condiciones extremas mientras esperaba la llegada de los rescatistas. Su caso ha sido calificado como un verdadero milagro de supervivencia.

Los equipos de rescate lograron liberarlo con éxito tras una delicada operación, en la que fue necesario remover cuidadosamente los restos de la caseta de seguridad para evitar nuevos derrumbes que pusieran en riesgo tanto a la víctima como al personal de socorro.



El hallazgo con vida del vigilante representa una noticia alentadora en medio de la tragedia causada por el terremoto en Venezuela, que ha dejado graves afectaciones materiales y humanas en las zonas impactadas por el movimiento telúrico.

Tras ser rescatado, Hernán Alberto Gil Flores recibió atención inmediata por parte del personal médico presente en el lugar, con el fin de evaluar su estado de salud y estabilizarlo antes de su traslado a un centro asistencial.

Las autoridades y los organismos de emergencia destacaron el trabajo coordinado de los rescatistas, cuyo esfuerzo permitió concretar una operación que muchos consideran extraordinaria debido al tiempo que el hombre permaneció sepultado bajo los escombros.

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El rescate de Hernán Alberto Gil Flores se ha convertido en uno de los hechos más esperanzadores tras el terremoto en Venezuela y demuestra la importancia de mantener las labores de búsqueda mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes.