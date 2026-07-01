"Hernán sigue luchando": Bukele da detalles del rescate de hombre que lleva 58 horas bajo escombros

Las labores de búsqueda continúan en Venezuela una semana después de los dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.

Los sismos provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en el estado de La Guaira, dejando miles de víctimas, heridos y personas desaparecidas, mientras equipos de rescate de varios países mantienen las operaciones entre los escombros pese a las réplicas y al riesgo de nuevos derrumbes.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años de edad, quien permanece atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, una de las estructuras que colapsó tras el terremoto. Hasta el lugar llegaron rescatistas internacionales, entre ellos un equipo enviado por El Salvador.

Precisamente, el presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de X el avance de la operación, describiéndola como una de las más complejas que han enfrentado los rescatistas.



En una primera publicación, el mandatario explicó que las labores ya habían completado 28 horas de trabajo continuo para intentar sacar con vida al hombre.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande. Nayib Bukele

Bukele señaló que la operación se ha complicada por las condiciones del lugar. "Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su inestabilidad, las lluvias de ayer y las réplicas han hecho de este uno de los rescates más difíciles que hemos enfrentado".

A pesar de ello, destacó que existen motivos para mantener la esperanza. "Hernán continúa respondiendo y hemos logrado mantenerlo hidratado, por lo que tenemos la esperanza de que este rescate será un éxito. Con la ayuda de Dios, lo lograremos”.

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El rescate ya supera las 58 horas

Horas después, el presidente salvadoreño volvió a pronunciarse para informar que el operativo ya acumulaba 58 horas, sin que hasta ese momento hubiera sido posible liberar al hombre.

Ahora ya son 58 horas y aún no hemos logrado sacarlo. Nayib Bukele

Según explicó, Hernán permanece atrapado dentro de una estructura de nueve pisos que continúa presentando un alto riesgo de colapso.

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"La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes”.

Bukele indicó que especialistas de distintos países han trabajado sin descanso para intentar asegurar el paso hacia el lugar donde se encuentra el sobreviviente.

"Equipos de rescate de varios países han estado trabajando juntos sin descanso para estabilizar el túnel, apuntalándolo, reforzándolo y aislándolo, pero no ha sido posible sostenerlo".

Ante este panorama, explicó que los rescatistas tomaron la decisión de cambiar la estrategia.

Según detalló, comenzaron la excavación de un nuevo túnel desde otro punto, donde consideran que existen mayores probabilidades de avanzar con seguridad. No obstante, aclaró que el riesgo de colapso persiste y que tampoco se descarta retomar el túnel original si las condiciones estructurales lo permiten.

Mantienen contacto con Hernán

A pesar de las dificultades, Bukele aseguró que el equipo de rescate no ha perdido la comunicación con Hernán Alberto Gil Flores y que continúa suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado mientras avanzan las labores.

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"No hemos perdido la comunicación con Hernán y continuamos suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado. Hernán sigue luchando, y nosotros también. Primero Dios, lograremos rescatarlo", concluyó el mandatario.

Mientras continúan las labores en el centro comercial Galerías Playa Grande, los equipos nacionales e internacionales de búsqueda y rescate siguen trabajando contra el tiempo para poder sacar de los escombros a más personas con vida. Según información de las autoridades venezolanas ya van más de 2.000 personas fallecidas por el evento sísmico.