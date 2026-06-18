Estas son las medidas de seguridad en Cartagena para la segunda vuelta presidencial

La Alcaldía de Cartagena emitió el decreto que oficializa el paquete de medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial el próximo domingo, 21 de junio.

A través del Decreto 0251, el Distrito prohibió el expendio y consumo de bebidas embriagantes, medida popularmente conocida como ley seca, desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

Asimismo, la medida establece la prohibición de la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarra, cilindros de gas propano y mudanzas; al igual que la realización de eventos públicos y privados en espacios abiertos; el uso de artículos pirotécnicos; y las reuniones, movilizaciones o concentraciones en espacios públicos.

El recién nombrado secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas, hizo un llamado a los cartageneros para que participen activamente en esta jornada democrática y lo hagan desde tempranas horas del día.



“Hemos dispuesto, junto con la Fuerza Pública, los organismos de seguridad y las demás autoridades, todas las medidas necesarias para garantizar una jornada electoral segura, transparente y en completa normalidad. Cartagena cuenta con todas las garantías para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto”, expresó.

El decreto, además, prohibió el estacionamiento de vehículos en un radio de 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales y organismos de seguridad y justicia. También estará restringido el sobrevuelo de drones y otros vehículos autónomos en estas zonas, así como en los lugares destinados para los escrutinios, salvo aquellos operados por entidades estatales en ejercicio de labores de vigilancia, monitoreo y control.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que desplegará 1.400 uniformados en los distintos barrios y corregimientos de la ciudad, 300 más que en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Publicidad

La Fuerza Naval del Caribe, por su parte, tendrá desplegado desde este viernes 20 de junio un dispositivo especial de seguridad en coordinación con la Registraduría Nacional, con especial atención en las zonas insulares de Barú, Tierrabomba, Islas del Rosario, Isla Fuerte, Islote y el golfo de Morrosquillo. Estas acciones, además, explica la Alcaldía, estarán apoyadas con vigilancia reforzada sobre el uso de drones en áreas sensibles.

En Cartagena hay habilitadas para votar este domingo 866.447 personas, distribuidas en 137 puestos de votación y 2.518 mesas.