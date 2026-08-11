Leyton Barrios volvió a la Uniatlántico para asumir la rectoría en propiedad

Leyton Barrios Torres retomó esta semana sus funciones como rector de la Universidad del Atlántico, en la que fue recibido por un grupo de docentes, egresados y estudiantes, tras la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender la intervención iniciada por el Ministerio de Educación Nacional sobre esta alma máter y con ello el nombramiento de Rafael Castillo Pacheco, quien había llegado como encargado provisional.

Durante su discurso, Barrios Torres manifestó su intención de construir una “ institución más sólida, participativa y comprometida”, además hizo un llamado a la unidad de los diferentes estamentos de la Universidad para así defender su autonomía.

Entre sus planes, está la dignificación de la labor docente, la atención a las reivindicaciones laborales de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad interna en los campus.

Por eso, hizo un llamado directo al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación para que dirijan su atención a las necesidades urgentes de la Universidad del Atlántico. Además, reiteró su intención de consolidar los procesos académicos, investigativos y de extensión en la sede principal de Puerto Colombia y en las sedes regionales del departamento.



Recordemos que la Procuraduría anunció una suspensión provisional contra Rafael Castillo Pacheco, por tres meses, y la apertura de una investigación disciplinaria, al parecer, por negarse a dejar el cargo, pese al auto que ratificó su salida.